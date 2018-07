Montenegro: “Mesa Directiva debe ser multipartidaria, salir de un consenso bien logrado”

¿Cuál es el balance que haría a los 100 días del gobierno de Martín Vizcarra?

He visto con muy buenos ojos a Vizcarra por Puno, Ayacucho, Moquegua, alineado con la gente y también escuchando las propuestas, pero no nos sirve de nada los viajes que haga con sus ministros, si luego no se regresa y se toman decisiones claras para que ese cambio se realice. También es fundamental el sentir que su liderazgo está por sobre todas las cosas, porque a la gente no le gusta el temor, no le gusta un presidente arrinconado que obedece.

¿Usted lo ve así al presidente Vizcarra?

He visto muchas mejoras, pero también he visto que han cedido en temas cruciales.

¿Hace falta un liderazgo de parte de los ministros? Tal vez debió salir el titular del MEF y decir que también quieren cobrarle a las grandes empresas.

Claro. No solamente debió salir Vizcarra, el ministro y el titular de la PCM, tiene que haber una conciliación de criterios dentro del premierato. Está bien que viajen, que levanten diagnósticos participativos, pero si regresan y no pasa nada, no estamos avanzando como debiera ser.

¿Quién debería integrar la Mesa Directiva del Congreso?

Son dos años que Fuerza Popular ha demostrado total incapacidad de conciliar criterios y de poner sobre la mesa temas prioritarios para el país. Son dos años que Fuerza Popular ha demostrado incapacidad de rendición de cuentas, en la transparencia y en las compras que es donde debemos dar el ejemplo. Creo que debe haber una mesa multipartidaria de consenso bien logrado. Entonces pongámonos de acuerdo y logremos el consenso en función a una base programática común donde todos conciliemos criterios independientemente de los liderazgos que con experiencia y manejo político pueden estar ahí.

Eso implica alinear criterios para conformar una Mesa Directiva Alternativa al fujimorismo. ¿APP participaría?

Sí. Muchos en la bancada se han manifestado en contra de participar en una Mesa Directiva con el fujimorismo. Debemos sumar esfuerzos. Es más, Fuerza Popular debe darse un respiro, evaluar con espíritu autocrítico cómo pueden salir adelante. Si te das cuenta, no solo Luis Galarreta, sino la misma Keiko Fujimori ha bajado en aceptación popular.

¿Qué es lo que debería venir para la siguiente legislatura?

Es fundamental poner todos los proyectos que tienen que ver con la lucha en contra de la corrupción. Por ejemplo, tengo el proyecto para que la Contraloría supervise al Congreso. Que pongan ese proyecto al debate y eso depende de la Mesa Directiva.

¿Es suficiente?

Tengo otro proyecto en donde la declaración jurada de intereses como muestra de transparencia sea obligatoria para el Congreso, el Ejecutivo, para todos. Eso es vital, pero también lo es que cada ministro, así como se ha encontrado lo de Economía y Finanzas, encuentren qué pasa en Educación, en Salud, en Agricultura y se cambien procedimientos. ¿Y cómo los ayudamos desde el Legislativo? Penalizando para que esta gente no vuelva entrar al sistema público, porque eso de la muerte civil es una patada a la luna si no hay cambios en todo el sistema estatal.

¿Qué pasó con los frigobares y televisores del Congreso?

Desconozco. Se han comprado, pero creo que llegan en agosto. Habría que ver la oportunidad de la compra, pero vemos ya que la Fiscalía ha denunciado a cuatro personas del Congreso por compras sobrevaloradas, pero si la Contraloría estuviera ahí haría un control recurrente, una verificación de las compras y nosotros estuviéramos a rendir cuentas.