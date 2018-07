70% de peruanos sospecha que su alcalde es corrupto, según GfK

El 70 por ciento de los peruanos sospecha que el alcalde de su distrito está inmerso en actos de corrupción, reveló la última encuesta de GFK publicada por la edición impresa de La República.

Solo el 22 por ciento no sospecha de la autoridad local, mientras que un 8 por ciento no sabe o no precisa.

El sondeo se realizó del 19 al 22 de junio pasado en zonas urbanas y rurales de 17 regiones. Tiene un margen de error de 2,7 puntos.

De acuerdo a la zona geográfica, quienes más sospechan de su alcalde son los moradores del oriente (73 por ciento) y son los más adultos quienes tienen más recelo de sus autoridades municipales (72 por ciento).

Razones no le faltan a los moradores, por ejemplo, de Iquitos que a la fecha no gozan de un adecuado sistema de alcantarillado, pese a que el gobierno regional desembolsó más de 500 millones de soles para las obras. El caso está judicializado hace casi una década.

Sin embargo, pese a esta percepción negativa de los burgomaestres, el sondeo también revela que a la fecha, faltando solo cuatro meses para las elecciones municipales y regionales, el 66 por ciento de los electores está poco o nada informado sobre las candidaturas, lo que impedirá que haga una correcta elección.

Apenas el 32 por ciento respondió estar informado sobre los postulantes a los cargos ediles y regionales, sobre los cuales tendrá que votar. Un 2 por ciento no precisa.

La situación se agrava por el desinterés en conocer a los candidatos: la encuesta señala que el 49 por ciento está nada o poco interesado en informarse sobre los postulantes.

Elegir a las autoridades, un derecho y un deber democrático, tampoco es algo que entusiasme a los peruanos. El 52 por ciento admitió no estar motivado para ir a votar: 41 por ciento respondió que es más por deber y el 11 por ciento lo ve como una pérdida de tiempo.