Defensores ‘solapas’ de Castillo, por Augusto Álvarez Rodrich

Esta oposición sin principios, por ideología o conveniencia, (que siendo distintas llevan a lo mismo), estira el nivel de la brutalidad hasta el infinito para defender lo indefendible, con derechistas que solo son cazacaviares, e izquierdistas que solo son antifujimoristas que creen que reconocer que Pedro Castillo es corrupto implica admitir que Keiko Fujimori es inocente.

Este gobierno sin principios que miente por costumbre y se queja solo por vicio, y dice, sin sonrojarse, que los cambios frecuentes de ministros son solo por interpelaciones y censuras.

Pero no es a estos entusiastas quijotes a los que se refiere hoy esta columna, sino a otros defensores de Castillo que hacen lo mismo, pero queriendo pasar solapas para que nadie se de cuenta.

Son los que defienden al presidente Castillo, por ideología o conveniencia, con argumentos alambicados que los distingan de los lamesuelas transparentes del gabinete; es decir, sin ser grotescamente obvios, pero con argumentos más efectivos, aunque, eso sí, sin que nadie se dé cuenta, principalmente, por el qué dirán y para no quedar tan mal ante la historia, pues saben que esta historia acabará un día.

Por ejemplo, vacar a Castillo es hacerle el juego al fujimorismo; también a la DBA; antes de vacar a Castillo se debe hacer la reforma política y electoral (que no se hará); la derecha unida quiere remover a Castillo; como el Congreso es más desprestigiado que Castillo, no lo puede vacar; que la OEA arme un diálogo para llevar la fiesta en paz; el problema no es Castillo, es estructural; los chicharrones de la fiscal invalidan su denuncia; y ella está en coalición con la ultraderecha del Congreso y la prensa monopólica; la corrupción se da en todos los gobiernos, pero a Castillo lo acusan por ser campesino; si vacan a Castillo, vendrá Antauro; la constitución autoriza a una banda criminal a seguir gobernando, mientras no viole el artículo 117; la vacancia solo se sustenta en presuntos delitos; los medios quieren vacar a Castillo porque no les dan publicidad; los periodistas que critican con severidad a Castillo creen que así se hacen mejores periodistas; la amenaza más seria contra la democracia es el golpe del que la fiscal forma parte en coalición con el periodismo; ustedes ya robaron, ahora nos toca a nosotros.