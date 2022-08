La falacia de la inversión en CTI, por Melina Galdos

Investigadora. Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia, Universidad de Sussex.

Con el anuncio de su deseo de concretar la creación de un nuevo ministerio y la mención de un evento con el que convocó a investigadores y expertos en materia ambiental, el Ejecutivo intentó darnos a entender que el “Gobierno del pueblo” invierte en ciencia, tecnología e innovación. Además de ser un recurso retórico en un discurso lleno de imprecisiones, estos anuncios son preocupantes por dos razones. La primera es que la inversión en CTI implica reforzar el andamiaje institucional con el que el país ya cuenta y ampliarlo según la envergadura de los retos que un ministerio pretende asumir.

PUEDES VER: Empresario da dudosa versión sobre préstamo a cuñados del presidente

Este gobierno nos ha dado incesantes muestras de que lejos de implementar políticas basadas en evidencia, captar cuadros competentes para ocupar cargos con poder de decisión y reforzar procesos que garanticen la continuidad de todo lo avanzado en materia de normas, procesos, reglas y prácticas, las decisiones tomadas en muchos ministerios han hecho todo lo contrario. Es decir, en vez de reforzar la institucionalidad que se construyó a pulso en nuestro país en las dos últimas décadas, esta se ha dejado vulnerable a intereses personales y cuotas de poder que no han hecho más que desmantelarla.

Debido a esto, la promesa de un ministerio funcional es estéril y la de políticas serias y bien fundamentadas, casi una utopía. La segunda razón es que eventos y congresos son importantes plataformas para exponer lo que hemos logrado a través de la investigación, pero su organización no garantiza que ese conocimiento sea el fundamento de decisiones de política pública. ¿Cuáles son los mecanismos con los que cuenta el gobierno para transformar evidencia en acciones concretas? No los conocemos y la trayectoria del gobierno de Castillo nos hace dudar cada vez más de su existencia. Sin institucionalidad y sin mecanismos que permitan la utilización del conocimiento, sostener que hay un real interés en la ciencia, la tecnología y la innovación no es más que una falacia.