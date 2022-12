Un hombre apuñaló y mató a otro tras tropezar y tirarle el casco de su moto sin intención

Un insólito y lamentable hecho se dio en Girón, Santander, donde una persona terminó apuñalada tras una riña que muestra las terribles consecuencias de la intolerancia. Un hombre, conocido como ‘Richi’, cruzaba la vereda y, sin intenciones aparentes, golpeó el casco de otro sujeto, identificado como Héctor Francisco Amaris Nova, el último 24 de diciembre.

Amaris enfureció. Empezó a reclamar e insultar al otro individuo, para luego intentar golpearlo con el casco que había tirado. Ambos discuten fuertemente y es ahí cuando ‘Richi’, con un arma punzocortante, lo ataca repentinamente en dos ocasiones, después se va caminando como si nada hubiera pasado. La víctima, en cambio, cruza la calle con las manos ensangrentadas, intentando perseguir a su agresor. Héctor, vestido de rojo, fue trasladado a un centro médico, pero llegó muerto.

“Un hombre pasa por un andén, choca con otro hombre, le tumba el casco, esto causa la ira a esta persona, lo agrede, hay una riña. Posteriormente, la otra persona saca el arma cortopunzante, lo trasladan a un centro asistencial y fallece. El llamado es al diálogo, desafortunadamente la intolerancia cobra vidas”, advirtió el alcalde de Girón, Javier Acevedo.

La caída del casco de una moto terminó con un homicidio

¿Quién fue Héctor Francisco Amaris Nova?

El medio colombiano El Tiempo habló con el primo del fallecido, Ómar Acevedo, quien manifestó que Héctor les había dicho que el 24 tenía una noticia que anunciarles.

“Se casaba en enero, se había comprometido con una señora abogada, se conocían desde hace tres años, la relación se estableció hace 9 meses y él le propuso matrimonio, creo que hace 15 días. El 24 íbamos a hacer un compartir de amigo navideño y él había dicho que nos tenía que contar algo, era eso, que se iba a casar y que se iba para Bogotá”, reveló Acevedo.

PUEDES VER: El trágico final de la conejita de Playboy que se casó con un hombre rico y se quedó sin herencia

La víctima tenía 33 años y laboraba como auxiliar de una bodega. Era un gran hincha del balompié. “Trabajador, honesto, no tenía vicios ni tomaba, le gustaba demasiado el fútbol, era un aficionado. No tenía hijos, era el que le ayudaba a los papás. Él nunca fue peleador, fue algo de intolerancia, uno cuando es peleador, sabe que no debe acercarse, eso fue lo que le faltó”, concluyó Acevedo.