Rusia envió otra delegación a Corea del Norte mientras Kim Jong-un incrementa su apoyo militar a Putin en la guerra contra Ucrania

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) confirmó el viernes 21 de marzo la llegada a Pyongyang de la delegación rusa encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguei Shoigu, aunque no reveló detalles sobre la agenda ni los temas a tratar con las autoridades norcoreanas. La visita se da en un momento de creciente acercamiento entre ambos países.

Según informó la agencia estatal rusa Tass, Shoigu viajó a Corea del Norte para reunirse con el líder del régimen, Kim Jong Un. El encuentro ocurre en un contexto marcado por reportes sobre un nuevo envío de tropas norcoreanas para apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania, así como por un acuerdo preliminar de alto el fuego entre Moscú y Kiev, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Shoigu en Corea del Norte entre rumores de viaje de Kim Jong-un y apoyo militar a Rusia

La visita de Serguéi Shoigu a Corea del Norte fue escuetamente reportada por la agencia Tass, sin detallar las razones del viaje, más allá de señalar que se reunirá con altos cargos, incluido Kim Jong-un. Anteriormente, el presidente Vladímir Putin le extendió una invitación directa durante su encuentro en Pyongyang en junio de 2024, ocasión en la que ambos mandatarios firmaron un pacto de defensa mutua.

Asimismo, coincide con informes de inteligencia compartidos por Corea del Sur, EE. UU. y Ucrania, los cuales advierten que Corea del Norte habría enviado recientemente nuevos grupos de soldados a territorio ruso. Según medios surcoreanos, entre 1.000 y 3.000 militares fueron movilizados en fechas recientes, en adición a los 10.000 o 12.000 efectivos que ya habrían sido desplegados en el otoño de 2023. Las autoridades de Seúl y Washington sospechan que, a cambio del suministro de armas y tropas, Pyongyang estaría recibiendo apoyo económico y militar por parte del Kremlin.

Kim Jong-un lanza misiles y refuerza alianza militar con Rusia

Kim Jong-un supervisó recientemente el lanzamiento de nuevos misiles antiaéreos, los cuales fueron calificados por la agencia estatal KCNA como "otro importante sistema de armas de defensa" para el país. Este hecho coincidió con el viaje a Pyongyang de Serguéi Shoigu, quien sostuvo una reunión con el dictador norcoreano en septiembre de 2024 para afianzar la cooperación bilateral, según medios oficiales.

La relación entre Corea del Norte y Rusia mostró un fortalecimiento sostenido desde el inicio del conflicto en Ucrania. En 2023, durante una visita de Shoigu aún como ministro de Defensa, Kim lo condujo por una exposición de armas norcoreanas, en lo que observadores internacionales interpretaron como una estrategia para promover la venta de armamento a Moscú.

Trump buscaría diálogo con Kim Jong-un, pero este prioriza su alianza con Rusia

Entre 2018 y 2019, Kim Jong-un y el presidente Trump protagonizaron tres encuentros con el objetivo de negociar la desnuclearización de Corea del Norte. Sin embargo, el proceso diplomático se estancó por profundas diferencias respecto a las sanciones económicas impuestas por Washington. Desde entonces, las relaciones entre ambos países permanecieron congeladas.

En la actualidad, Trump manifestó su disposición a retomar el diálogo con Kim Jong-un para reactivar las conversaciones nucleares. No obstante, el régimen norcoreano no emitió una respuesta oficial. De acuerdo con analistas citados por Infobae, el líder norcoreano está más centrado en fortalecer su cooperación militar con Rusia, lo que reduce la posibilidad de una reanudación del diálogo en el corto plazo. Aun así, algunos expertos no descartan que se considere una reapertura diplomática una vez finalizado el conflicto en Ucrania.