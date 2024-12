Esta foto no corresponde a la mujer quemada viva en un tren de Nueva York en diciembre de 2024 La escena viralizada no es real y circula en redes sociales bajo el nombre falso de Amelia Carter.

Durante la mañana del 22 de diciembre, una mujer fue quemada viva mientras viajaba en un vagón del metro de Nueva York. El autor del crimen, Sebastián Zapeta, un inmigrante indocumentado de 33 años originario de Guatemala, fue detenido horas después por la policía e imputado bajo los cargos de homicidio en primer y segundo grado, así como de incendio provocado. En ese contexto, cibernautas difundieron en las redes una supuesta imagen de la víctima del ataque, además de su presunta identidad. No obstante, esta información no es cierta.

El registro gráfico en cuestión fue tomado en primer plano y no aporta datos adicionales sobre su protagonista. "Última hora: el nombre de la víctima que fue quemada viva en el metro de New York era Amelia Carter de 29 años. Los medios se niegan a publicar su nombre y rostro, porque era una joven cuya vida fue arrebatada por un ilegal. No era borracha, ni vagabunda. Esto debe saberse", se lee en las descripciones de las publicaciones virales, que circulan desde el 23 de diciembre en Facebook y X.

Hasta el momento, estos contenidos acumulan más de 19.600 reacciones, 730 comentarios y 2.700.000 visualizaciones.

Desinformación sobre el reciente incidente mortal en Nueva York. Foto: captura de X / Facebook

La fotografía fue generada mediante Inteligencia Artificial (IA) y, al 24 de diciembre, la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada

A través de una búsqueda inversa en Google, encontramos un registro antiguo de la instantánea en un posteo realizado a las 6:55 p. m. del 22 de diciembre por un usuario llamado "Minnie1254" en la plataforma de X. Al respecto, compartió un presunto mensaje divulgado en Instagram por la familia de la fallecida, quien se mostró "conmocionada" y "horrorizada" ante la tragedia. "Exigimos justicia para Amelia. Nadie debería tener que soportar jamás semejante dolor y ninguna familia debería sufrir este tipo de pérdida", enfatiza el supuesto comunicado.

Origen de la imagen viral. Foto: captura de X

Al copiar las palabras de dicho pronunciamiento en el buscador de Google, la búsqueda nos condujo a una página de criptomonedas denominada Pump, que presenta la escena viral y el mismo mensaje. Luego de revisar su contenido, descubrimos que fue creado 3 minutos después que la mencionada publicación en X con el propósito de lucrar con la muerte de la mujer, cuya identidad no había sido revelada. Sin embargo, no hallamos ningún posteo en Instagram que contenga el presunto comunicado.

Enmarcado de amarillo, la fotografía y el mensaje difundidos en la página de criptomonedas. Señalado de rojo, su hora de publicación. Foto: captura de Google

En ese sentido, analizamos la imagen en el programa SightEngine para determinar su nivel de autenticidad. El resultado mostró un índice de 99% de haber sido creada mediante Inteligencia Artificial (IA). Asimismo, desde un punto de vista cualitativo, el dispositivo WasItAi señaló lo siguiente: "Estamos bastante seguros de que esta imagen, o una parte importante de ella, fue creada por IA".

Resultado de las evaluaciones en SightEngine (izquierda) y WasItAi (derecha). Foto: captura de Google

De igual manera, examinamos la naturaleza del comunicado en el detector digital de textos del programa Scribbr. Similar al caso anterior, el estudio arrojó un 100% de ser un mensaje fabricado digitalmente.

Resultado de la evaluación del texto en Scribbr. Foto: captura de Google

Por otro lado, al escribir "Amelia Carter" en el buscador de Google, encontramos una publicación que expone su nombre en la página institucional del Purchase College, una escuela universitaria en Nueva York. Es descrita como una antigua estudiante de la Escuela de Cine y Estudios de Medios graduada en 2018 y actual aspirante a un doctorado en Historia y Sociología en la Universidad de Pensilvania. No obstante, la foto adjuntada en la semblanza no coincide con el rostro de la mujer que se muestra en el modelo viral. Por lo demás, no encontramos informes ni reportes fidedignos que la vinculen con el reciente homicidio.

A la izquierda, la fotografía de la estudiante Amelia Carter. A la derecha, la supuesta mujer asesinada en Nueva York y asociada con ese mismo nombre. Foto: captura de Google

Hasta el cierre de esta edición, diversos medios de Estados Unidos como The New York Times, New York Post, Fox News y CNN, así como la BBC y AP, remarcaron que la identidad de la mujer, quien no tenía hogar, continuaba siendo materia de investigación por parte de las fuerzas policiales. Además, agregaron que el victimario fue deportado de Estados Unidos en 2018 (durante el primer gobierno de Donald Trump) tras haber accedido de forma ilegal por un paso fronterizo en el estado de Arizona, pero volvió a ingresar a la nación norteamericana en una fecha y lugar desconocidos.

Conclusión

La imagen viral es una creación artificial y el nombre de Amelia Carter no guarda relación con el incidente. Tiene su origen en una publicación de X que no aporta ninguna fuente periodística y fue compartida en simultáneo en una página de criptomonedas para sacar provecho de la muerte de la mujer. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como falsas.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.