La ciudad de América Latina más cara para comprar un inmueble en 2024: supera a Argentina y Chile

Un reciente estudio revela que Montevideo se posiciona como la ciudad con el metro cuadrado más costoso de América Latina, superando a otras grandes urbes de la región. Este análisis, realizado por el Centro de Investigación y Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella y Zonaprop, destaca el aumento en los precios de los apartamentos en la capital uruguaya.

Según el Relevamiento Inmobiliario de América Latina, los apartamentos en Montevideo alcanzan un valor de US$ 3.454 por metro cuadrado. Este informe, que presenta datos de setiembre, muestra que la ciudad se sitúa por encima de Ciudad de México, Monterrey y Buenos Aires, que ocupan los siguientes lugares en la lista de las ciudades más caras para comprar inmuebles.

Los apartamentos en Montevideo alcanzan un valor de US$ 3.454 por metro cuadrado. Foto: Kayak

El estudio se centra en barrios como Buceo, Parque Rodó, Pocitos y Punta Carretas, donde se han analizado precios de inmuebles que cumplen con ciertos criterios. A pesar de la tendencia al alza en Montevideo, el informe también señala que, en promedio, los precios han mostrado una ligera disminución en otras ciudades de la región.

Precios de inmuebles en Montevideo y otras ciudades

El informe detalla que, tras Montevideo, las ciudades con precios más altos son Ciudad de México, con US$ 2.706 por metro cuadrado; Monterrey, con US$ 2.561; y Buenos Aires, con US$ 2.540. En contraste, las ciudades más asequibles para la compra de inmuebles son Quito, con US$ 1.215; Córdoba, con US$ 1.528; Rosario, con US$ 1.547; y Panamá, con US$ 1.761.

Aumento de precios en Montevideo

Desde el último relevamiento realizado en marzo de 2024, los precios en Montevideo han experimentado un incremento del 5% en dólares nominales. Este aumento se traduce en una variación del 4% en dólares reales y del 9,9% en la moneda local, ajustada a la inflación. Este crecimiento coloca a Montevideo como la segunda ciudad con mayor aumento porcentual en precios, solo superada por Córdoba, que registró un incremento del 5,3% en dólares nominales.

Análisis del mercado inmobiliario

El estudio se enfoca en barrios donde residen típicamente jóvenes profesionales, analizando la mediana de los anuncios de inmuebles que cumplen con ciertos filtros. En el caso de Montevideo, se consideraron propiedades en los barrios Buceo, Parque Rodó, Pocitos y Punta Carretas. Los criterios incluyen inmuebles de entre 1 y 2 dormitorios, con precios que oscilan entre US$ 10.000 y US$ 300.000, y superficies de entre 20 y 100 metros cuadrados.