Gustavo Petro explicó que esos momentos no aparecieron en ninguna parte. Foto: Composición LR/AFP.

Durante la reciente cumbre del G20 en Río de Janeiro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo una sorprendente revelación sobre un altercado que tuvo con el presidente argentino, Javier Milei. "El tema con el que pelee con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes y poderosos del G20 que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial, ni colombiana”, aseguró

Petro explicó que esos momentos no aparecieron en ninguna parte porque "la delegación argentina, a la cual le entregan los videos de su intervención, la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí".

El incidente generó reacciones diversas, tanto en el ámbito político como en el público. Algunos analistas consideran que este tipo de confrontaciones pueden ser perjudiciales para la cooperación regional, mientras que otros argumentan que es natural que líderes con posturas tan distintas tengan desacuerdos en foros internacionales.

Un choque entre Petro y Milei en el G20

"Yo publiqué mi intervención y tiene que ver con este precepto económico y político de que la humanidad solo avanza ayudándose a sí misma", afirmó.

Además, Petro añadió: "esa idea que pregonan como discurso disruptivo en la televisión argentina no es disruptivo, es un discurso anacrónico, de pensar que el progreso del ser humano parte de una competencia de individuos que como átomos aislados tratan de ponerle zancadilla al otro para poder progresar".

"Así entre las naciones y entonces se matan entre las naciones creyendo que ese es el progreso. La humanidad nunca ha podido permanecer en el planeta a partir de matarse a sí misma, sino a partir de ayudarse a sí misma", aseguró Petro.

Con información de EFE