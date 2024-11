Iker Jiménez despide a reportero Rubén Gisbert que se embarró de barro y falseó transmisión en vivo durante la DANA

El presentador Iker Jiménez ha tomado la decisión de despedir a Rubén Gisbert, reportero de su programa 'Horizonte', luego de un incidente ocurrido durante la cobertura de la DANA que afectó a varias comunidades en España. La controversia surgió cuando un video mostró a Gisbert manchándose de barro intencionalmente antes de salir al aire.

Jiménez, al enterarse de la situación, expresó su preocupación y descontento. Aseguró que no tenía conocimiento del video y que la acción de Gisbert no solo era inapropiada, sino que también manchaba el trabajo arduo que había realizado en los días previos, transportando medicinas a las zonas afectadas.

La DANA y su impacto en España

La DANA, que se instaló en España el pasado 29 de octubre, ha dejado un saldo trágico de 217 fallecidos y la Comunidad Valenciana es la más afectada con 210 muertes. Las intensas lluvias han devastado calles e infraestructuras; han llevado a muchos reporteros a las zonas afectadas para documentar la situación. Sin embargo, el comportamiento de Gisbert ha generado una ola de indignación en redes sociales.

Este fenómeno meteorológico ha sido devastador y ha afectado gravemente a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las lluvias torrenciales han causado inundaciones, destruyendo infraestructuras y dejando a muchas familias en situaciones críticas. La respuesta de los ciudadanos y las autoridades ha sido rápida, con esfuerzos de rescate y ayuda humanitaria en marcha.

La polémica de Rubén Gisbert

Rubén Gisbert, quien se encontraba en Alfafar, Valencia, se convirtió en el centro de la controversia tras ser grabado ensuciándose a propósito con barro antes de su conexión en directo. Este acto fue interpretado como una búsqueda de dramatismo en un momento ya de por sí crítico. La indignación en redes sociales fue inmediata, con muchos usuarios cuestionando la ética de su comportamiento.

Ante la situación, Iker Jiménez no tardó en manifestar su descontento. En declaraciones públicas, el presentador afirmó lo siguiente: "Me han pasado un vídeo del que no tenía conocimiento. Estoy preocupado porque Rubén Gisbert ha hecho un trabajo encomiable". Sin embargo, su decepción fue evidente al ver el video y señaló que no entendía la necesidad de exagerar una situación tan grave.

Consecuencias del incidente

Jiménez anunció que tomaría medidas drásticas y afirmó que no volvería a contar con Gisbert en su equipo. "Me has fallado. Esto no es quitarse el marrón, es que me he quedado de piedra", expresó. La decisión de despedir a Gisbert refleja la seriedad con la que Jiménez toma su responsabilidad como presentador y la importancia de mantener la integridad en el periodismo, especialmente en momentos de crisis.