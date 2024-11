La historia no contada de la CONQUISTA ESPAÑOLA: la sorprendente revelación de uno de los eventos más importantes de América Latina

La historia no contada de la conquista española: la historia que no se contaba, la de los indigenas. Foto: composición LR / ChatGPT / Andina

La historia no contada de la conquista española: la historia que no se contaba, la de los indigenas. Foto: composición LR / ChatGPT / Andina

La conquista española de América, un hito que marcó el inicio de una nueva era en el continente, ha sido narrada y reinterpretada a lo largo de los siglos. Historiadores, novelistas y cineastas han tejido relatos épicos que exaltan las hazañas de los conquistadores y la grandeza de los imperios indígenas. Sin embargo, detrás de estas narraciones grandilocuentes se esconde una realidad mucho más compleja y sombría, una historia que ha sido silenciada o distorsionada por intereses políticos y culturales. La conquista española no fue únicamente un encuentro entre dos civilizaciones, sino un proceso violento y desigual que dejó profundas cicatrices en el continente americano.

Detrás de las crónicas oficiales y las glorificaciones heroicas, se ocultan historias de resistencia indígena, de explotación sistemática, de mestizaje forzado y de una profunda transformación social y cultural que aún resuena en nuestros días. Es precisamente en estas sombras, en los márgenes de los relatos tradicionales, donde encontramos la verdadera historia de la conquista, una historia que nos invita a cuestionar nuestras certezas y a reescribir el pasado.

Obra titulada "Desembarco de Colón" de Dióscoro Puebla. Foto: Wikipedia.

El profeta Hatuey: primer cacique en rebelarse contra los españoles

Detrás de la épica de la conquista española en América, se esconde una historia silenciada: la de aquellos que resistieron con uñas y dientes la invasión europea. Entre estos valientes guerreros, destaca la figura de un cacique taíno que desafió el poderío español con una audacia y determinación inigualables. Su nombre, a menudo omitido en los relatos oficiales, se pierde en las páginas de la historia, eclipsado por la narrativa triunfalista de los conquistadores. Sin embargo, su legado perdura como un testimonio de la lucha por la libertad y la defensa de la tierra ancestral.

En los albores de la colonización europea en América, surgieron figuras que encarnaron la resistencia indígena ante la embestida extranjera. Uno de estos líderes, un cacique taíno proveniente de la isla de La Española que le llamaban Hatuey, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión y la explotación. Su valentía y determinación en enfrentar a los conquistadores españoles inspiraron a otros pueblos originarios a levantarse en armas, defendiendo su tierra y su cultura.

Esta obra pertenece a la serie en la que se encuentra trabajando el artista Richard Somonte Llerena actualmente, y se titula "La caballería". Foto: Arte en Diálogo/Richard Somonte Llerena.

La historia no contada que los cronistas de la conquista se empeñaron en ocultar

Los cronistas españoles, encargados de redactar los relatos oficiales de la conquista, se enfocaron en glorificar las hazañas de los conquistadores y en presentar a los indígenas como seres inferiores, salvajes y destinados a la servidumbre. De esta manera, se invisibilizó la resistencia indígena y se justificó la violencia y la explotación a la que fueron sometidos los pueblos originarios. La historia de este cacique taíno es un ejemplo de cómo la narrativa histórica puede ser manipulada para ocultar las atrocidades cometidas y perpetuar un sistema de dominación.

Tras ser expulsado de su hogar, Hatuey encontró en Cuba un nuevo frente de batalla contra la colonización española. Su llegada coincidió con la expansión del dominio español en la isla, lo que lo llevó a organizar una resistencia armada. Al advertir a los taínos sobre la avaricia de los conquistadores y alentarlos a deshacerse de sus posesiones, este líder indígena demostró una profunda comprensión de las motivaciones de los colonizadores y anticipó las consecuencias de la conquista. Bajo su mando, los taínos iniciaron una valiente resistencia, atacando a los colonizadores españoles en Baracoa.

Hatuey ideó una táctica de guerrilla, dividiendo a sus fuerzas en pequeños grupos para atacar a los españoles por sorpresa, utilizando armas rudimentarias. Sin embargo, los conquistadores, liderados por Diego Velázquez, contaban con una tecnología superior y un conocimiento profundo de las tácticas indígenas. Esta desigualdad, sumada a la traición de algunos prisioneros, permitió a los españoles perseguir y eliminar sistemáticamente a cada grupo rebelde, hasta dar con el paradero de Hatuey.

Una vez atrapado y hecho prisionero, el Cacique Hatuey fue llevado a la hoguera, castigo que solo era destinado para aquellos quienes los españoles consideraban de mayor peligro para la corona y sus intereses. Sin embargo, fue en su último momento que el cacique taíno demostró una dignidad que contrastaba con la brutalidad de sus enemigos. El padre Olmedo, cuando estaban a punto de incinerar al indio, se acercó a preguntarle si este se rendía ante Dios. Se menciona, en las crónicas de Bartolomé de las Casas, que Hatuey le preguntó al padre "¿Y los españoles también van al cielo?", a lo que el padre Olmedo diría que sí. Entonces, Hatuey, siempre estandarte de la valentía y orgullo, le respondió: "No quiero yo ir allá, sino al infierno, por no estar donde estén y por no ver tan cruel gente."

Su elección consciente del infierno, antes que la compañía de los españoles, se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad, inspirando a otros líderes indígenas como Guamá.

La quema de Hatuey por los españoles en Yara, Cuba, el 2 de febrero de 1512, 1664. Foto: Meister Drucke.

¿Cómo se dio a conocer la historia de Hatuey, el primer cacique que se rebeló ante los españoles?

Se conoce la historia de Hatuey por el obispo español Bartolomé de las Casas, quien fue un misionero que arribó en los barcos españoles, siendo en principio parte de los conquistadores. Sin embargo, durante su estancia, fue obligado a participar u observar situaciones de maltrato y vejaciones en contra de los indígenas, lo cual lo llevaría más adelante, a pronunciarse a favor de estos y ser una especie de "protector de los índigenas", aunque nunca se interesó en aprender sus lenguas, o sus culturas. Más bien, su interés estaba en protegerlos de los maltratos y, a través de su protección, convertirlos al cristianismo para que fueran salvos.

La resistencia organizada por Hatuey, caracterizada por tácticas de guerrilla y un profundo conocimiento del territorio, sentó un precedente importante para las futuras luchas indígenas, demostrando que la sumisión no era inevitable y que la resistencia armada podía ser una herramienta efectiva para enfrentar la opresión colonial.