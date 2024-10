Una trágica noticia ha estremecido Nueva York: Chianti Means, una madre de 33 años, y sus dos hijos pequeños, de 9 años y solo 5 meses, murieron tras caer desde las Cataratas del Niágara. La Policía del Estado de Nueva York confirmó que el hecho ocurrió en la noche del 28 de octubre en Luna Island, un mirador popular con una caída de casi 60 metros de alto, ubicado en el Parque Estatal de las Cataratas del Niágara. Las autoridades declararon que la caída fue “intencional” y continúan investigando las circunstancias que llevaron a esta familia al borde.

El trágico suceso fue reportado cerca de las 9.00 p. m. , y de acuerdo con el informe policial, la madre cruzó la barandilla de seguridad en el mirador antes de precipitarse al vacío con sus hijos. Hasta el miércoles, los cuerpos aún no habían sido recuperados pese a los esfuerzos de búsqueda y rescate, en los cuales participan unidades aéreas, marítimas y subacuáticas.

La mujer y sus dos hijo cayeron a unos 60 metros de altura en las Cataratas del Niagara. Foto: NBC

De acuerdo con The New York Post, Chianti Means era residente de Niágara Falls y trabajaba como consejera en casos de violencia doméstica. Amigos de la fallecida han expresado su dolor en redes sociales, donde han rindieron homenaje a su memoria. Kayshawna Morgane, una amiga cercana, escribió en Facebook: “Tengo el corazón roto. La salud mental no es ninguna broma”, indicó. Otra amiga, Mich Molina, comentó: “Estoy literalmente enferma del estómago y no puedo controlar las emociones que estoy sintiendo”.

El mirador Luna Island, desde donde cayó la familia, es conocido por su vista panorámica de las cataratas y su acceso libre las 24 horas del día, aunque la única barrera de seguridad es una barandilla a la altura del pecho. Cada año, más de ocho millones de personas visitan este parque, donde, lamentablemente, se han registrado otros incidentes similares. En 2023, otra madre también se arrojó con su hijo desde las cataratas en un suceso que dejó al niño con vida.

Para aquellos en situación de crisis, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio está disponible en EE. UU. al 988, ofreciendo apoyo las 24 horas del día.