México espera publicación de actas electorales para reconocer victoria de Maduro pese a pruebas de fraude

AMLO afirmó que México no tomará una decisión sobre Venezuela hasta conocer las actas electorales oficiales. Foto: composición LR/AFP.

Después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmara a Nicolás Maduro como el vencedor de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 28 de julio de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó aguardar la publicación de las actas electorales.

Este pronunciamiento se dio durante la conferencia de prensa matutina de este 23 de agosto, cuando el presidente mexicano indicó que se encuentran a la espera de los resultados oficiales para reconocer a uno de los candidatos como nuevo presidente de Venezuela.

"Vamos a esperar los resultados de las actas"

En medio de su conferencia de prensa, el jefe de Estado fue consultado por la situación en Venezuela y si reconocerá la victoria de Maduro, proclamado por el Consejo Nacional Electoral.

"Vamos a esperarnos, porque ayer el Tribunal sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y, al mismo tiempo, recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha en la resolución, entonces vamos a esperar", declaró.

Es preciso recalcar que, a inicios de agosto, el mandatario mexicano solicitó a los líderes de otras naciones no intervenir en los resultados de la elección, además de reiterar que México "no elegirá bando" porque "no es legal ni legítimo" que otros países tengan un fallo a favor de algún candidato.

Las elecciones en Venezuela levantaron sospechas de fraude en el régimen chavista. Foto: AFP.

"Somos de la idea de que se tienen que presentar las actas, no basta con proclamarlas, hablando de que se obtuvo el triunfo si no hay actas que prueben el resultado. Ya la autoridad electoral en Venezuela se comprometió (...) a que se pueda verificar lo que sostienen las partes", declaró.

Por último, López Obrador, destacó que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, adelantó que los países miembros no reconocerán a Maduro como presidente de Venezuela hasta que no se entreguen las actas presidenciales.

En medio de las conferencias matutinas, el mandatario mexicano fue consultado por la situación de Venezuela. Foto: AFP.

Estados Unidos afirma que convalidación de reelección de Maduro "carece de credibilidad"

Este viernes 23 de agosto, el gobierno de Joe Biden se pronunció ante la oficialización del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) como vencedor de las elecciones del 28 de julio.

Mediante un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, afirmó que "la voluntad del pueblo venezolano debe respetarse".

"Este fallo carece totalmente de credibilidad, dada la abrumadora evidencia de que González recibió la mayoría de los votos el 28 de julio", se lee en el comunicado.

González Urrutia declaró que reelección de Maduro incrementa la crisis en el país sudamericano. Foto: AFP.

Horas antes de que el TSJ emitiera su fallo, el abanderado de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, advirtió que la decisión judicial "solo agravará la crisis" que vive el país.

“Señores del TSJ: Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis”, expresó González Urrutia a través de X