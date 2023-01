El príncipe Harry es acusado de querer “demoler” la familia real tras ser “atacado” por su hermano Guillermo

En Reino Unido, continúa la tensión en la monarquía británica. Este viernes, el príncipe Harry ha sido acusado por los medios de querer “demoler” a la familia real luego de revelar desagradables episodios que vivió con los miembros, entre ellos, su hermano, el príncipe Guillermo, a quien acusó de haberlo “atacado” físicamente tras insultar a su esposa Meghan Markle, en el 2019.

Como se recuerda, el último jueves 5, el hijo menor de Carlos III y Diana, de 38 años, anunció la publicación de su libro “Spare”. Ahí reveló varios episodios de su vida privada, como la reacción frente a la muerte de su madre, su vida antes de Meghan Markle, las 25 personas que asesinó durante sus misiones militares en Afganistán, pero también acusaciones y todos los problemas que tuvo con la familia real.

El príncipe de 38 años, quien dejó la institución junto a su esposa Meghan Markle en el 2020 para vivir en Estados Unidos, brindó un adelanto en una entrevista a The Guardian, medio que expuso algunas partes del libro, cuya publicación está programada para el martes 10 de enero.

“Spare” es el libro del príncipe Harry que será publicado oficialmente el 10 de enero. Foto: CNN

Frente a esta noticia, los medios británicos no dudaron en pronunciarse. “Nadie se escapa de la misión brutal de Enrique de demoler a la familia”, titulaba el izquierdista Daily Mirror.

Mientras que el derechista Daily Mail consideró que Harry tomó “la estúpida decisión de ‘hacer públicas’ sus desavenencias con la familia real, estaba sin duda bajo una enorme presión (...) para escupir todo el veneno posible”.

Con respecto a The Sun, señaló que “ninguno puede justificar el camino destructivo y vengativo que ha elegido, arrojando a su propia familia debajo de un autobús por millones de dólares”.

La acusación de Harry

El príncipe Guillermo le dijo a su hermano que no era necesario contarle lo que había pasado a ‘Meg”. Foto: ABC

De acuerdo a las confesiones del príncipe Harry, en el 2019, en el Palacio de Kensington, tuvo una fuerte discusión con su hermano, el príncipe Guillermo, luego de que este, de 40 años, tildara a Meghan Markle de “difícil”, “grosera” y “áspera”. Por si no fuese suficiente, Guillermo lo atacó físicamente.

“Me agarró por el cuello, rompió mi collar y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda y algunos trozos me cortaron”, contó The Guardian.

Además, el hijo mayor de Carlos y Diana esperaba la reacción de Harry, pero, al no tenerla, decidió detenerse “arrepentido y se disculpó”.

A pesar de que Harry llamó “archienemigo” a Guillermo, en una entrevista para “Good morning america” de ABC aclaró que él no ha sido el único con quien tuvo inconvenientes.

Reveló haber vivido constantes disgustos también con su padre, el futuro rey. Carlos III le bromeaba con su paternidad, señalando que quizás Harry era hijo de James Hewitt.

Otro miembro real mencionado por Harry es Kate Middleton, la esposa de su hermano Guillermo, quien lo alentó a disfrazarse de nazi cuando tenía 20 años. Eso provocó un grave escándalo.

“Una familia, no una institución”

Pese a la tensa relación en la familia real británica, el príncipe Harry aceptó que quiere “una familia, no una institución”, en una entrevista televisiva a ITV, en el Reino Unido, y CBS, en Estados Unidos. “Me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría recuperar a mi hermano” , agregó.

Según el medio The Sun, su padre, Carlos III, y su hermano, el príncipe Guillermo, están apenados con las acusaciones de Harry y prefieren no brindar declaraciones al respecto.

Faltan cuatro meses para la coronación del nuevo rey, Carlos III, sucesor al trono tras el fallecimiento de la reina Isabel II, y se desconoce si el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle asistan a la ceremonia en la Abadía de Westminster.

