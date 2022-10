Citaron a psicólogo por medio de Tinder, le robaron y fue cruelmente asesinado

Todo empezó cuando Hernaldo Moliné Méndez, psicólogo de 42 años, concretó una cita por Tinder con Antonia, una contadora de 28 años, en la comunidad de Lautaro, en Chile. Sin embargo, no sabía que detrás del perfil no estaba una mujer de 50 años, cuyo interés no era el romance, sino robarle todas sus pertenencias de manera violenta. Recientemente, se detuvieron a los responsables.

En febrero de este año encontraron el cuerpo sin vida de Hernaldo en el maletero de su auto y, el último 25 de octubre, luego de una ardua investigación de los detectives de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, se arrestaron a los culpables. No solo era Maribel Reyes Fierro, quien había creado el perfil falso para captar a la víctima, sino también su esposo, Juan Pascual, y su hijo, mayor de edad, Sebastían Ríos los que habían asaltado y acabado con la vida del psicólogo.

El 12 de febrero, Maribel Reyes habría creado el perfil falso y seis días después, el 18 de febrero, habría asistido a la cita con la víctima. Hernaldo Moliné habría llegado al lugar pactado, cerca de un callejón en la comuna, donde fue abordado por la acusada, su pareja y su hijo.

Maribel Reyes fue llamada como la "Quintrala de Tinder" Foto: 24 Horas Chile

Fue entonces que la familia criminal lo torturó y lo obligaron a que les entregue sus tarjetas y claves bancarias.

Primero, Maribel y su familia lo dejaron en el carro y sacaron un primer giro con su tarjeta. Tras eso regresaron por él y lo golpearon hasta matarlo.

El subprefecto Roberto Barrientos, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Temuco, reveló al medio “La Cuarta” de Chile que los asesinos, después de golpear a la víctima y meterla en el maletero de su propio vehículo, fueron a gastar el dinero en ropa y utensilios para el hogar.

Captaron a los criminales en cámaras usando las tarjetas de la víctima. Foto: 24Horas.cl

Tras más de medio año, los tres involucrados fueron detenidos y enfrentarán los cargos por el delito de robo con homicidio.

La familia del psicólogo fallecido se encuentra conmocionada por la crueldad del asesinato. “ Después de lo que hicieron se fueron de shopping y a comer como si nada hubiese pasado ”, declaró Bárbara Moliné, hermana de la víctima, para el canal 24 Horas de Chile.