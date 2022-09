Entregó más que el corazón: le donó un riñón a su suegra, pero su novia se casó al mes con otro

En TikTok se ha viralizado la historia de un hombre que fue capaz de entregar más que el corazón para hacer feliz a su pareja. Uziel Martínez publicó un video en el que contó que se sometió a una operación de trasplante para darle un riñón a su suegra, quien sufría una enfermedad renal complicada. Poco tiempo después, su novia le terminó, y al mes estaba casándose con otro hombre.

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”, escribió Martínez en un video que cuenta con más de 17,3 millones de reproducciones en la famosa red social.

La avalancha de comentaros y reacciones llegó a 2,1 millones de ‘me gusta’ y más de 50.000 interacciones, por lo que el joven tuvo que desactivar los comentarios del video.

Martínez también respondió algunos mensajes de sus seguidores y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre todo lo que estaba pasando en su vida y agradecer a los que le mostraban su apoyo: “Siga adelante, va a encontrar la mujer perfecta que lo valore”, comentaron algunos. No obstante, otros usuarios también lo criticaron alegando que tenía una relación tóxica.

“Estoy bien emocionalmente; creo que ella también. No tengo nada en contra de ella. Estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos”, acotó Martínez en otro video de la plataforma

“Lo hice por hacer un tiktok, pero no pensé que se fuera a salir de control. Sigo adelante y mi vida sigue normal. Ahorita no tengo ningún problema y espero no tenerlo más adelante”, añadió. Finalmente, invitó a sus seguidores a revelar más sacrificios que hicieron por una relación.