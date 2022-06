Para Ivan Avaca, chofer del colectivo de la línea 29, en la ciudad de Córdoba, Argentina, era un día cualquiera trabajo. No había mucho tráfico, y, por lo tanto, el bus tampoco transportaba a muchos pasajeros. Quizás por esa razón recordó el rostro de uno de los viajeros, que llevaba una mochila bastante grande y cargada.

Al llegar a la terminal, todos los usuarios bajaron y fue en ese momento que Iván notó que la peculiar mochila se había quedado en el asiento.

“Se bajó en la terminal rápido para tomarse un taxi. A las pocas cuadras, una señora me comentó del objeto olvidado. Revise y vi que había plata, un celular y ropa. No conté la plata, después me enteré cuánto. En ningún momento se me cruzó (por la cabeza) quedarme con algo que no es mío”, relató Avaca a la radio local Suquía. Dentro de la mochila, el dueño había guardado 100.000 pesos (poco más de 800 dólares).

Con la ayuda de un compañero, Iván pudo retornar la mochila a su dueño, un trabajador que viajaba desde la localidad de Santiago del Estero hasta Córdoba para trabajar en el campo, en la cosecha de la papa, y que había tenido que volver a su ciudad natal por una emergencia familiar.

“Hablé con él por teléfono y tenía una felicidad enorme por volver a encontrar esa plata”, concluyó Avaca.

El gesto fue celebrado por varios usuarios de las redes sociales, quienes felicitaron al chofer por su accionar. “Solo hice lo correcto”, comentó el conductor en una publicación.