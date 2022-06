Protestas en Ecuador EN VIVO: Lasso denuncia intento de Golpe de Estado

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, insistió este viernes 24 de junio en que las violentas protestas indígenas, que completan 12 días y dejan seis manifestantes muertos, tienen como objetivo asestarle un golpe de Estado.

“La intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado”, declaró el mandatario en una alocución transmitida por radio y televisión. Además, dijo estar dispuesto a negociar una salida por la vía del diálogo para desactivar manifestaciones contra el elevado costo de vida que castiga a los pueblos originarios.

Diálogo entre Gobierno e indígenas en punto muerto tras violenta jornada en Ecuador

La jornada más violenta en 12 días de protesta en Ecuador minó la opción de una salida negociada a la crisis. Son los indígenas quienes “no quieren dialogar”, reprochó el Gobierno tras la muerte de tres manifestantes en una fallida irrupción en el Congreso.

“Se han desenmascarado ellos solos. No quieren dialogar. No quieren acordar. No quieren que el país se reactive. No quieren paz. Hasta ahora, lo único que han demostrado es que quieren violencia”, apuntó este viernes el ministro Francisco Jiménez en entrevista con la emisora FM Mundo.

El jueves, el presidente permitió el ingreso de unos 5.000 indígenas a la Casa de la Cultura, un lugar simbólico para los pueblos originarios, que estaba bajo control de la fuerza pública.

Guillermo Lasso buscaba así propiciar conversaciones con el movimiento de protesta que llegó a la capital Quito esta semana para exigir alivios frente al aumento del costo de vida.

Sin embargo, un grupo de manifestantes avanzó luego hacia el Congreso e intentó quebrar el piquete militar que lo rodeaba.

Con información de EFE y AFP.