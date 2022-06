Hallan muerta a niña italiana desaparecida: su madre confesó el asesinato

La niña italiana de 5 años, cuya madre había denunciado este martes su secuestro en un pueblo de la provincia de Catania, Sicilia (sur), Italia, fue encontrada sin vida después de que la misma mujer acompañara a las fuerzas del orden al lugar donde se hallaba el cadáver y confesara ahí mismo su asesinato.

La noticia del hallazgo de Elena Del Pozzo fue confirmada por el fiscal de Catania, Carmelo Zuccaro, quien explicó a los medios que el cadáver fue encontrado, “por indicaciones de la madre”, en medio de un campo abandonado a cerca de 200 metros de su casa.

“Durante un largo interrogatorio objetamos muchas incongruencias”, añadió el fiscal Zuccaro, el mismo que agregó que después la madre llevó a los investigadores al lugar donde se encontraba el cuerpo de la pequeña y, tras volver a tomarle declaración, confesó haber matado a su hija.

La mujer, residente en la localidad de Mascalucia, denunció que la menor, de 5 años, había sido secuestrada mientras estaba en el coche con ella en la pequeña área de Piano di Tremestieri Etneo, cuando tres encapuchados armados abrieron la puerta del vehículo y se llevaron a su hija .

La foto de la niña había sido difundida por las fuerzas del orden y publicada en todos los medios de comunicación en un intento de facilitar su paradero.

Los investigadores descartaron casi desde el principio que se tratase de criminales organizados o de un secuestro para pedir un rescate y orientaron las pesquisas al ámbito familiar.

La joven madre denunció que Elena, de 5 años, había sido secuestrada. Foto: captura/YouTube

Dolor en la familia

“Nos creíamos la historia de los encapuchados, no teníamos por qué no creer. Elena era una niña maravillosa”, sostuvo Rosaria Testa, la abuela paterna de la pequeña.

“Cuando se peleaban ella no quería salir de casa —su abuela aún recuerda desconsolada—, un día su mamá le estaba dando una paliza y tuvimos que quitársela de las manos. Esa mañana la acompañé a la escuela y le dije ‘Nadie te ama más que yo’. Me miró y me hizo entender que entendía lo que le había dicho. La madre tenía una actitud autoritaria y aristocrática. Ella decidía cuándo traer al bebé”, añadió.

PUEDES VER: Iglesia italiana se negó a abrir investigación sobre abusos sexuales por parte del clero

El padre de la menor también llegó al lugar donde se encontró el cuerpo y rompió en llanto.

El abuelo de la pequeña, Giovanni Del Pozzo, también mostró su tristeza. “No pensábamos que tal cosa fuera posible. Un secuestro era impensable —dijo el abuelo—. No te imaginas lo que pasó. Todo parece tan extraño, absurdo”, relató.

“La madre de Elena era una niña muy cerrada, pero no puedo entender lo que pasó. Pero ahora quien lo hizo tiene que pagar” , finalizó.

Con información de EFE