Así se preparan los peruanos en el extranjero que estarán en el repechaje de Perú vs. Australia

A un día del partido de Perú vs. Australia, los hinchas peruanos que residen en el extranjero se alistan para estar presentes en el estadio Ahmed bin Ali, donde nuestra selección de fútbol disputará el lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora local) la posibilidad de formar parte del Mundial Qatar 2022.

La República conversó con tres compatriotas que estarán en el repechaje alentando al once dirigido por el estratega y pieza fundamental para que la Blanquirroja consiguiera jugar el repechaje: Ricardo Gareca.

Eduardo Valdivia, de 35 años, que llegó a la ciudad de Valencia, en España, hace dos semanas para realizar una maestría en Marketing Digital, se alista para viajar el lunes a primera hora a Qatar y alentar a los jugadores que dejarán todo en la cancha.

Cuenta que, en los últimos días, la mayor concentración de hinchas peruanos ha sido en los aeropuertos de las ciudades grandes, como Madrid y Barcelona.

“ Todo el mundo está viajando con la bandera en la mochila . Entre ellos se reconocen y se comienzan a juntar como pequeños grupos. Por ejemplo, uno va solo, se encuentra con tres o cuatro más y ya terminas haciendo un grupo de seis o siete”, expresó Valdivia.

El peruano, que se quedará dos años en España, tomará un avión de Valencia a Barcelona y de ahí viajará para Doha, en una travesía que durará aproximadamente seis horas y media.

“El boleto de avión me costó 950 dólares porque yo lo he comprado recién hace tres días. Si tú lo compras con anticipación puedes conseguirlo a menos. Conozco personas que han pagado 250 dólares”, relató Valdivia, quien estuvo presente en Rusia 2018 para los tres encuentros de la selección nacional.

Eduardo Valdivia viajará el lunes 13 de junio a Qatar para estar presente en el repechaje de Perú vs. Australia. Foto: Eduardo Valdivia

Si la selección clasifica al Mundial Qatar 2022, Eduardo estará presente en dos de los tres partidos de la Blanquirroja. “Ya tengo mis entradas”, contó con emoción.

“El partido, sinceramente, va a ser difícil. Los australianos tienen otra contextura, otra altura. Son factores que nos ponen en desventaja, pero no tanto el fútbol”, explicó. “ Ya le ganamos a Australia una vez (…) no debería haber problema ”, agregó.

“Gracias a Dios, tengo la oportunidad de poder ir al Mundial, si es que Perú va, por el hecho de que estoy ahora en Europa, porque de Lima hacía Qatar es mucho más difícil. El pasaje y la estadía te sale más caro”, sentenció.

Hay hinchas peruanos en el extranjero que decidieron llegar a Qatar días antes del encuentro de Perú vs. Australia para prepararse de la mejor manera. Ese es el caso de Gigi, de 39 años, y Alfredo Cisneros (49), una pareja de esposos que reside en Estados Unidos desde hace años.

Los tres, con Eduardo, están en un grupo de WhatsApp de compatriotas que están viajando a Qatar. Comenta que los integrantes comparten todos los tips para llegar a tiempo al repechaje de la selección que mantiene a todo un país con una alta expectativa del resultado.

“Hemos sido uno de los primeros (del grupo de WhatsApp) en llegar a Doha”, indicó Alfredo, quien lleva 22 años viviendo en Estados Unidos.

En las últimas semanas, el peruano, quien tiene junto con su esposa una agencia de seguros en el país norteamericano, comentó que se habla mucho del repechaje. “Yo juego fútbol en Miami dos veces por semana. Uno de los días juego con un grupo de peruanos hinchas de Universitarios de Deportes. Todos están con muchas ganas de venir (a Qatar)”, declaró Alfredo.

“En el otro grupo jugamos con argentinos, colombianos y el tema de conversación de todos es el repechaje, preguntándonos qué pensamos del partido”, añadió.

Gigi y Alfredo llegaron a Qatar en la madrugada de este domingo 12 de junio. Foto: Alfredo Cisneros

PUEDES VER: Limpiaba parabrisas para pagar sus estudios y ahora se gradúa de médico cirujano

No es la primera vez que alentarán a la selección peruana en el extranjero. “Nosotros ya fuimos al Mundial de Rusia 2018. Vi el partido de Rusia vs. Australia, no me parece un rival nada complicado. Me siento súper optimista. Espero el lunes estar celebrando ”, manifestó Alfredo, compatriota que vive en la ciudad de Miramar, estado de Florida.

Por su parte, Gigi, con ocho años en EE. UU. , cuenta que se encuentra muy emocionada por lo que será el partido determinante de la Blanquirroja. “Estoy con toda la buena energía. Siento que nuestro equipo va a ganar. Veo que hay bastante apoyo de todos los hinchas peruanos y para mí lo emocional es muy importante . Vamos a estar celebrando el lunes”, declaró a La República.

Ella recordó que se sintió como en casa en el Mundial Rusia 2018. “Veías el estadio repleto de puros compatriotas, por las calles, los banderazos y en el mismo estadio. Todos súper identificados y amables. No hubo peleas ni disturbios. Todos éramos Perú”, destacó Gigi Cisneros.

“Hicimos un viaje de 11 horas desde Miami hasta Estambul (Turquía) y ahí estuvimos cuatro horas y media de escala, y luego casi cinco horas más de Estambul a Doha”, precisó Alfredo.

Así como Eduardo, Gigi y Alfredo, miles de hinchas peruanos se preparan para llegar al estadio Ahmed bin Ali —recinto multipropósito que está localizado en Rayán, Qatar—, y dejar la voz alentando a los futbolistas que darán todo para que Perú sea parte del certamen mundial más importante del fútbol.