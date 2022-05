Debanhi Escobar: hombre niega ser ‘El Jaguar’, presunto implicado en la muerte de la joven

Tras la extraña muerte de Debanhi Escobar, nuevas pistas de la Fiscalía General de Nuevo León (FGE), también de periodistas y de presuntos investigadores de redes sociales, esclarecen lo que podría haberle sucedido a la joven el pasado 9 de abril, en la carretera de Nuevo Laredo.

En medio de las investigaciones se dio a conocer el apodo de ‘El Jaguar’, un supuesto hombre involucrado directamente con el caso, pues se filtró una presunta conversación entre Debanhi y sus amigas donde hablan de este personaje.

Sin embargo, el hombre supuestamente ligado a ese alias, identificado como Gustavo Soto, rompió su silencio a través de las redes sociales y negó tener ese apodo, por lo que presentó algunas pruebas para defenderse de las acusaciones.

En primer lugar, aseguró que le apodan ‘El King Kong’ por su complexión grande, pero en las fotos que tiene en sus redes sociales se le ve flaco por una pérdida de peso a la que se sometió.

“Voy viendo que el Mafian TV postea mi foto con mi nombre y la cara de mi familia, no le tapaba ni la cara a un menor de edad que estaba ahí. Los vi con muchos tiktokeros. Dicen que yo soy ‘El Jaguar’ por una pi**** loca que es vidente, y sacan fotos que, de una conversación, esa foto sí es mía, me la robaron de Facebook. Yo estaba bien pi**** flaco, chéquenme, estoy panzón ya. Todo se robaron allá de mi Facebook”, dijo a través de una transmisión en vivo.

El caso de Debanhi ha causado conmoción en México, país en el que, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día. Foto: composición LR

Soto contó que es ciudadano americano, actor y que se dedica a jugar póker de manera profesional, incluso trabajó en reconocidos casinos, razón por la que la mayoría de sus tatuajes son cartas o cosas relacionadas al juego, reportó Infobae.

Al borde de las lágrimas, el hombre pidió ayuda porque lo están llamado asesino, cuando él no tiene nada que ver en el caso. “Dicen que soy un asesino, quiero que vean que me creen. Quiero limpiar mi dignidad y mi persona. Ojalá lo hayan grabado, ya me voy a ir” , dijo en sus redes sociales.

“No quiero llorar porque la raza es bien cu**** y me van a decir que es actuado y que yo soy un asesino, pi**** sociedad, por favor ayúdame a compartir esto. Llévenlo a las noticias, es la única forma que se me ocurre que se sepa la verdad”, añadió.

En otra transmisión aseguró que tiene pruebas sobre dónde estuvo el día 9 de abril del año 2022, cuando fue reportada la desaparición de Debanhi, quien desde un día antes salió con sus amigas a una fiesta en la Quinta Diamante.

Las pruebas

Gustavo Soto mostró videos y fotografías, donde se puede ver que supuestamente estuvo en la playa el 9 de abril.

También publicó la metadata de algunas imágenes que capturó ese día, y habrían sido tomadas desde Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, a las 5.27 a. m. del 8 de abril, dando a entender que estuvo ahí durante el fin de semana.

Asimismo, contó que ha perdido trabajos por las acusaciones en su contra.

Por su parte, el youtuber Mafian TV enfatizó que tanto las amigas de Debanhi como la Fiscalía del Estado Nuevo León sabrían supuestamente quién es ‘El jaguar’.