En Twitter se ha viralizado el relato de Josefina Macchi, una tripulante de cabina que acababa de terminar sus estudios y se presentó a su primera entrevista de trabajo en una importante aerolínea. Sin embargo, pese a contar con todos los requisitos, la rechazaron por no cumplir con los “estándares” de apariencia de la empresa. “Honestamente, necesitas bajar de peso”, le dijeron.

La persona que la entrevistó le pidió, además, que no divulgue este comentario con otras personas, solicitud a la que Josefina hizo caso omiso, pues recurrió a sus redes sociales el mismo día para relatar lo sucedido.

“Jamás pensé que iba a hacer esto, pero hoy estoy extremadamente desconcertada. Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar. Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines”, comenzó narrando Josefina en su descargo.

Josefina Macchi contó en sus redes sociales la desagradable experiencia que vivió en una entrevista de trabajo. Foto: captura Twitter/JoseMacchi

“En la primera instancia, nos ponían en parejas. Había que hablar con tu compañera y luego yo tenía que presentarla ante todos y ella me presentaba a mí con la información que nos dábamos la una a la otra. Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno los evite (con esto quiero decir que su nivel de inglés era un poco más bajo que el mío). TODO es en inglés, pero por suerte eso no me representó un problema”, continuó.

La joven continúa diciendo que, finalmente, separaron a un grupo de postulantes del resto, entre las cuales se encontraba ella y una chica que no había dicho nada en la ronda anterior por no saber inglés, por lo que dedujo que estaba en el grupo de quienes no habían pasado.

“Acto seguido, la reclutadora nos dice que tenía que despedirse de nosotros, ya que no pasamos a la siguiente instancia (…) Pensé: ‘Pero pará, mi compañera (la que yo había presentado) no ingresó al salón; es decir, PASÓ’”, agrega.

Josefina sabía que su problema no había sido el inglés, que era “impecable”, en sus propias palabras, así que se acercó a la reclutadora para consultarle directamente cuál había sido su error.

Josefina Macchi, tripulante de cabina que fue rechazada por Emirates Airlines. Foto: Twitter/JoseMacchi

“Me acerco y le pregunto (en inglés): ‘¿Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?’, a lo que me contesta: ‘Honestly, you need to lose weight’ (‘Honestamente, necesitas bajar de peso’)”, además, explicó que después de ese cruel mensaje, comenzó a halagarla: “Sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso”.

El tuit de la joven se hizo viral rápidamente, con cientos de usuarios que le dieron su apoyo frente a este acto de gordofobia. En algunos casos, diferentes personas contaron situaciones similares vividas en otras aerolíneas. Incluso, una de las respuestas que recibió fue de una colega que había presenciado la situación: “Hola, Jose, soy la chica que te dio un pañuelo a la salida. Lo que te dijeron a vos es lo peor que escuché en todas las entrevistas en las que participé. Ojalá en el futuro nos crucemos como colegas, te mando un fuerte abrazo”.