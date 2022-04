Una mujer le “regala” un trío a su esposo y la invitada quedó embarazada

Una mujer reveló que, por su aniversario de boda, le regaló a su esposo una experiencia sexual con otra mujer, en un trío. El asunto, sin embargo, terminó de manera inesperada, ya que, tiempo después, ambos descubrieron que “la invitada” quedó embarazada. El hecho se dio a conocer hace unas semanas, pero recientemente se hizo viral.

La pareja estadounidense, conformada por Jess y Stephen DeMarco, de 32 y 35 años, es conocida en las redes sociales, principalmente en TikTok, por compartir detalles de su estilo de vida basado en el poliamor, vínculo que los une desde hace 13 años.

En enero de 2022, ambos conocieron en persona a Mary Neghedi, de 20 años, la tercera persona en cuestión, con quien habían tratado virtualmente desde meses anteriores.

Posteriormente, en un video difundido que alcanzó las 5 millones de reproducciones, Jess y Stephen se abrazan y saltan alegremente con la noticia. En el material audiovisual, la mujer escribió: “Le regalé a mi marido un trío por nuestro aniversario”. Y luego añadió: “Y, como resultado, la dejó embarazada”.

Jess y Stephen DeMarco han estado juntos durante 13 años. Foto: Jess y Stephen DeMarco/ Jam Press

A pesar de la situación, los esposos señalaron que no tienen ningún problema, sobre todo porque Jess explicó que en el poliamor ninguno de los cónyuges es propiedad del otro.

Por su parte, Mary manifestó que siente conexión y mucha comprensión con Jess y Stephen.

“Siempre he querido algo poliamoroso y tras encontrar a dos personas que entiendan de dónde vengo, se siente tan bien tener ese consuelo”, afirmó Neghedi.

Finalmente, los dos explicaron que, a futuro, quieren hacer todo juntos, desde tomar un baño en el jacuzzi hasta dormir en la misma cama y disfrutar de una película en Netflix.

“Sí, podemos salir por separado, pero no queremos dejar a nadie solo en la casa, así que normalmente elegimos salir los tres juntos. Pero, por supuesto, si dos quieren salir y uno decide no hacerlo, también está bien”, concluyó Jess.

¿Qué es el poliamor?

En las relaciones de pareja, no solamente existen las parejas monógamas; en la actualidad, se encuentran diversas formas de vincularse dependiendo de la preferencia y libertad de cada persona.

En el caso del poliamor, existen los lazos afectivos, a diferencia de otras relaciones abiertas. Es un compromiso ético, amoroso y de cuidado con varias parejas, a la vez, con el conocimiento de todas las partes implicadas, indicó la sexóloga Karla Barrios, de la fundación Mandala.

“No es una cuestión de aprovecharse de las otras personas para sacar ventaja, no es descuido, no es intercambio de pareja, no es orgía, no es mentira ni ocultamiento, no es un juego de poder donde uno puede y el otro no. El poliamor tiene que ver con el cuidado, el amor, la ética, con proteger a todos, no engañar, hacer acuerdos”, agregó Barrios con respecto al tema.