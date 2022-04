“Dios, llévame al cielo”: el preocupante pedido de una niña de 6 años víctima de bullying

Agustina, una niña de 6 años, padece de bullying escolar, denuncian sus familiares en Mendonza, Argentina. Pide llorando: “¡Dios, llévame al cielo!”, narró el padre de la menor, en un caso que decidieron hacer público debido a que no saben cómo ayudarla ni qué hacer para que vuelva a ser la pequeña dulce y alegre que solía ser hasta hace poco más de un año.

Desde que iniciaron los hostigamientos, en el centro educativo, se convirtió en una niña solitaria. En ocasiones se muestra enojada y no brinda respuestas cuando le preguntan qué le pasa, manifiestan los padres.

“Ya el año pasado le decían cosas en el jardín, pero por ahí, como era más chica, no se daba cuenta, pero ahora sí y le duele lo que escucha. Todos los días regresa a casa llorando, enojada, nos pide no ir más a la escuela y dice que se quiere ir al cielo. Nos enteramos de que este no es el primer caso de maltrato en la escuela, hay nenes que hasta son golpeados por sus compañeros”, cuenta Juan Carlos, el progenitor.

La infante, al principio, evitó contar lo que le sucedía en su casa. Al comenzar primer grado, sus familiares la veían entrar a su hogar llorando, molesta y, en ocasiones, hasta tiraba su mochila. Dejó de ver dibujos animados y jugar.

Fue su hermana Sara, de 18 años, quien descubrió que Agustina era hostigada por su aspecto físico.

En tanto, una tía de la menor, con la intención de denunciar el caso públicamente, subió un video a las redes sociales, en donde la pequeña narra su situación en su colegio.

“No quiero ir más a la escuela. Me tratan de ‘gorda’, estoy cansada. Me tienen harta”, afirma.

Luego de que se difundiera el video, el lunes 11 de abril, Agustina no fue a la escuela. No ir le da tranquilidad, sintiéndose mejor en la seguridad que le ofrece su casa, expresó la familia.

“El acoso escolar es un problema grave que ataca a niños y jóvenes, minando su autoestima y confianza, provocando en muchos casos ansiedad y depresión, dejando en la persona serias dificultades para adaptarse a la sociedad. (...) Afecta negativamente la salud y bienestar de los estudiantes, convirtiendo el entorno educativo en un espacio inseguro para ellos”, señala Laura Lewin, capacitadora, autora y consultora en temas de gestión educativa, neuroeducación y manejo del aula, a Infobae.

¿Cuál fue la respuesta del colegio?

La tarde de este martes, los padres de Agustina trataron de reunirse con la directora del colegio, Escuela Lindor Castillo, pero no la encontraron.

Para los progenitores, tras la reunión fallida en la escuela, no queda más que dar el paso siguiente y elevar la situación en la Dirección de Escuelas porque “ha habido varios casos de niños golpeados adentro de la escuela, hay otras denuncias”, dice Juan Carlos.