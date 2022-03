La siniestra confesión del hombre que asesinó a Carol Maltesi, actriz de cine para adultos

Italia asiste con estupor a la investigación sobre Carol Maltesi, una joven de 26 años asesinada, después de grabar un video pornográfico, por su vecino, Davide Fontana, que respondió los mensajes que llegaron al teléfono de la víctima durante meses.

Ambos se habían conocido en octubre de 2020 a través de Instagram, cuando él vivía en el municipio de Milán, y mantuvieron una relación sentimental “abierta” mientras se dedicaban a vender imágenes y grabaciones pornográficas en OnlyFans (plataforma de paga de contenido generalmente para adultos).

Fontana dejó a su pareja para comenzar a salir con Maltesi, conocida en la industria de la pornografía con el nombre de Charlotte Angie.

El diario italiano Corriere della Sera ha publicado extractos de la declaración de Fontana sobre los pormenores de su asesinato en un relato estremecedor.

“Estábamos grabando una película porno. Ella estaba atada, tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro de por qué. No sé qué me pasó”, contó el homicida.

El hombre pensó que la mujer ya se encontraba sin vida. Asimismo, contó a la Policía que tras matarla estuvo “media hora mirándola” y luego se fue a su domicilio. Para conservar el cadáver, compró “un arcón congelador” por internet.

Las investigaciones empezaron el 20 de marzo de este año, cuando un hombre que paseaba por el campo cerca de la localidad lombarda de Borno halló cuatro sacos abandonados, según reconstruyeron el último miércoles los medios locales.

Las bolsas contenían el cuerpo de una mujer, pero los investigadores decidieron difundir algunos tatuajes que se habían conservado.

El portal de noticias BSNews empezó a recibir mensajes de lectores que afirmaban que los tatuajes coincidían con los de una actriz porno conocida como Charlotte Angie, identificada inmediatamente como Maltesi, una joven italoneerlandesa y madre de un niño de 6 años.

Mientras las pesquisas seguían su rumbo, el vecino de la mujer, Davide Fontana, banquero y bloquero gastronómico, acudió unos días atrás a la comisaría de la localidad de Rescaldina para denunciar la desaparición de su amiga Maltesi. Pero el lunes pasado confesó el homicidio.

El implicado explicó que entre la noche del 10 y el 11 de enero se encontraba en la vivienda de la joven para grabar un video para adultos en el que ella era atada de pies y manos, según recogió la prensa italiana.

Durante dos meses, el supuesto homicida utilizó su teléfono móvil para pagar el alquiler de su víctima y hasta para responder los mensajes que le llegaban.

Con información de EFE