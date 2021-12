Adolescente acusado de apuñalar a su madrastra quedó en libertad en República Dominicana

Un adolescente acusado de apuñalar más de 300 veces a su madrastra en junio pasado fue dejado en libertad en República Dominicana al cumplirse los seis meses de su detención, por decisión de un tribunal del municipio de San Francisco de Macorís.

El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Francisco de Macorís varió el miércoles 8 de noviembre la prisión preventiva como medida de coerción contra el menor, de 15 años, reportó El Nuevo Diario local.

La institución judicial sostuvo que el joven cumplió con el período máximo de prisión cautelar que establece la norma del menor. Por tanto, le impuso visita periódica.

“Nosotros le decíamos al tribunal que no había consecuencia para que se ordenara el cese de la medida de coerción y que se debía mantener la privación de libertad, el Tribunal entendió que no”, dijo el abogado querellante Julián Paulino.

Citado por Noticias SIN, anunció que no piensan apelar porque ya está fijado el “juicio de fondo” el próximo 22 de diciembre y esperan que en esa fecha sea condenado, de manera que volvería a la cárcel.

No obstante, la familia ha manifestado su repudio. “Parece que la justicia nos abandonó, porque de verdad... Hoy es que estoy un poco más calmada, confiada en que Dios no nos va abandonar (...) este menor le encuentran todas las pruebas y aun así le dan libertad, no sé qué paso ahí”, declaró Lucitania Paulino, hermana de la víctima.

El adolescente la asesinó y ocultó el cuerpo en una cisterna que estaba en el patio trasero de la casa. Autoridades han detallado que había arrojado el arma blanca a un pastizal.