Mujer revisa teléfono de su esposo y descubre que planeaba asesinarla para cobrar seguro de vida

Las autoridades de la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee (Estados Unidos), detuvieron a Jerry McDonald, de 49 años, luego de que su esposa encontrara mensajes de texto en su teléfono en los cuales se evidenciaba sus intenciones de matarla para cobrar un millonario seguro de vida.

La fémina trataba de comunicarse con su trabajo para avisar que no estaría en el turno de la tarde, por lo que tomó el celular de su marido y llamó a su oficina. En medio de la gestión, notó que su pareja mantenía una conversación con una mujer desconocida, abrió el chat y halló la que sería su ‘condena de muerte’.

Según la información obtenida por el periódico New York Post, en el diálogo se puede apreciar la iniciativa de McDonald de convencer a su presunta amante de asesinar a su esposa para después irse a vivir juntos.

En la discusión se puede identificar a Vanessa Nelson, de 39 años, mientras conversa con McDonald la posibilidad de matar a la demandante para conseguir un beneficio económico a cambio, pues ella tenía un seguro de vida que le garantizaba una jactanciosa compensación a su marido.

Al revisar los mensajes, la mujer —quien pidió a la prensa no ser identificada— alertó a la Policía, que se hizo cargo del sujeto y procedió a arrestarlo.

De acuerdo al reporte del portal The Chatanoogan, que atendió el caso de primera mano, una parte del chat indicaba que hablaban sobre algunos detalles del dinero.

“Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán”, asegura McDonald. “No somos criminales, no nos importa el dinero, al menos a mí no”, responde Nelson.

“A mí tampoco, pero este puede ser un buen camino si así lo decidimos. No estoy bromeando, todo lo que quiero es a ti, nena. Es todo lo que me importa”, finaliza McDonald.

La mujer afirmó a las autoridades que llevaba dos años de casada con su esposo, pero que lo conocía desde hace dos décadas y nunca lo escuchó manifestar esas intenciones de asesinar a una persona por dinero.

McDonald tendrá que pagar una fianza de 75.000 dólares y comparecer ante un juez del condado el 30 de noviembre, precisó el New York Post.