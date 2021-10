Se canceló el trasplante de riñón en un hombre porque la donante no estaba vacunada

Un hombre en Estados Unidos se enteró cinco días antes de la fecha programada que la operación que podría salvarle la vida fue suspendida.

Mike Ganin, de 52 años, no recibirá trasplante de riñón debido a que su donante no estaba vacunada contra la COVID-19. Foto: New York Post