Modelo se casó con ella misma en Brasil: “Celebro mi amor propio”

Una modelo de lencería e influencer llamada Cris Galêra se casó con ella misma para celebrar su amor propio. “No me avergoncé, fui a la iglesia con determinación”, manifestó al The New York Post sobre su boda. “Hice mi propio maquillaje y peinado y todos estaban mirando porque no tenía prometido”.

Ella compartió su celebración en sus redes sociales, donde se muestra en la puerta de la iglesia en Sao Paulo, luciendo un vestido blanco y un ramo de rosas.

Galêra puso al relieve la tendencia de la sologamia, en la que las personas solteras deciden casarse con ellas mismas y hacerlo con todo el protocolo: anillo de compromiso, vestido, fiesta e invitados.

“Sí, gente, ¡es verdad! Entré en la onda de la sologamia y me decidí a casarme conmigo misma”, escribió en su cuenta de Instagram con más de 162.000 seguidores y agregó: “Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima”.

Cris Galêra trabaja como modelo de lencería en Sau Pablo y así fue el día de su bosa. Foto: captura Instagram cristianegaleraoficial

En la conversación con The Post dijo que los problemas de relaciones anteriores la llevaron a seguir adelante con su reciente matrimonio: “Los hombres tienen dificultades para ser fieles o quedarse con una sola mujer. Quieren varias mujeres al mismo tiempo“.

Se ama tanto que no está dispuesta a cambiar pronto: “Me gusta ser una prioridad y yo soy mi prioridad”, expreso en la entrevista. Sin embargo, la modelo no cierra la puerta a una relación en el futuro.

“Nunca me divorciaré, pero también si aparece un nuevo amor, querré vivir la experiencia. Pondré a la persona en segundo lugar, primero siempre seré yo“, aclaró.

Cris también mencionó que hará un viaje en noviembre próximo a Londres y París para disfrutar de su luna de miel.

“Lo más divertido fue el sentimiento de satisfacción y orgullo de casarme conmigo mismo. No me decepcionaré, no traicionaré mi confianza y me amaré a mí misma por encima de todo”, aseguró la modelo.