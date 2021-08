Augusto Centeno: “Daniel Ortega está cerrando los espacios y nos está llevando hacia un Estado totalitario”

La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia ha tomado la vanguardia en Nicaragua. De cara a los polémicos sufragios de noviembre han anunciado que se reunirán “con una pluralidad de actores de la sociedad civil” para buscar una salida sobre qué hacer como oposición a Daniel Ortega.

¿Qué clase de acuerdos esperan lograr?

A corto plazo la primera acción sería denunciar la ilegitimidad del próximo proceso electoral y el desconocimiento internacional de los Ortega-Murillo como Gobierno; después sería replantearnos los métodos de presión hasta ahora implementados, cómo debilitar las bases que sostienen el poder político y económico del régimen y cómo la oposición podría aspirar al poder.

¿Está planteada la opción de apoyar alguna candidatura unitaria de la oposición en las elecciones de noviembre?

Desde el momento que el régimen de Ortega encarceló a siete precandidatos presidenciales y despojó de sus personerías a los dos únicos partidos de oposición, las elecciones en Nicaragua dejaron de tener utilidad alguna. No solo eso, secuestró a otra decenas de activistas que eran precandidatos a diputados y la ola de represión contra activistas sigue escalando. Ya son más de 150 los presos políticos en el país. Los que participarán en las elecciones son partidos políticos funcionales o leales a Ortega que pactaron designaciones como diputados en la asamblea o en el gobierno para aparentar que en Nicaragua todavía existe algún resquicio de democracia y legalidad. Ninguna organización social o política legitimará las próximas elecciones. La propia Conferencia Episcopal de Nicaragua (la institución con más credibilidad en el país) sacó un comunicado diciendo que no había condiciones para un proceso electoral justo, competitivo y transparente. Pero la lista de los motivos de la ilegitimidad de las elecciones es larga, como reformas inconstitucionales, restricción a la movilidad y organización, reformas electorales que no cumplen con los estándares interamericanos, etc. Ya no hay forma de que las elecciones de noviembre sean una oportunidad cívica para solucionar la crisis.

Instan a todos los sectores a dialogar en pro de “una unidad política”, ¿cómo lograr esto en una situación como esta?

No solo las detenciones o exilio son motivos para lograr la unidad, es que la crisis política tiene al país en una grave crisis económica que ha llevado a miles de nicaragüenses a salir del país. Solo en el último mes, al menos 13 mil nicaragüenses se entregaron a las autoridades migratorias estadounidenses, probablemente en busca de empleo o buscando asilo y refugio, ni decir la cantidad que han sido asesinados por bandas criminales o secuestrados por el crimen organizado en el trayecto. Tres años en recesión económica, estamos a punto de entrar a una depresión económica de complicarse la situación política.

Abogan por “un programa político y una estrategia de presión nacional e internacional contra el régimen”. ¿Cómo se esboza este objetivo?

En nuestro pronunciamiento convocamos a todos los nicaragüenses a continuar la lucha con las agendas ciudadanas como guía de movilización y resistencia política. Es necesario que la oposición se despoje de discursos demagogos y de manera concreta les plantee a los nicaragüenses cómo piensa transformar el país. La población se movilizará si ven una propuesta que mejore sus condiciones de vida. Es un objetivo por el cual vale la pena luchar. Hay que entender que la naturaleza de la crisis es sistémica, el hartazgo de los nicaragüenses es hacia toda la clase política tradicional , que hay una necesidad de renovar el contrato social y resolver los problemas estructurales que por décadas afectan al país. No basta con cambiar de gobierno, hay un surgimiento de una ciudadanía que está exigiendo que se respeten sus derechos y, por lo tanto, se democraticen todos los aspectos de la vida social, política y económica. La presión interna y externa es un asunto muy complejo por la represión desmedida en el interior del país y la capacidad limitada de la comunidad internacional para apoyarnos. Tenemos que ser objetivos, la comunidad internacional no nos va a solucionar nuestros problemas. Pero tanto la presión interna y externa tiene que ser coordinada para que tenga eficacia, porque hasta ahora las sanciones individuales no han sido suficientes como para cambiar la posición del gobierno, y la organización interna es débil. Otro problema que hemos identificado, es que tanto la diáspora y la oposición en Nicaragua tienen posiciones diferenciadas con la presión internacional y en especial con el régimen de sanciones. Si no resolvemos esas diferencias y sobre todo la estrategia, no vamos a lograr el apoyo internacional. Hasta el momento la comunidad internacional no sabe cuál grupo es legítimo para representar a la oposición, hasta hace poco los dos bloques más fuertes eran la Coalición Nacional y Alianza Ciudadanos por la Libertad y un tercero era la diáspora en EEUU y Europa. La concertación servirá para democratizar los procesos en las tomas de decisiones y en la construcción de consensos en la que estos tres bloques que hasta ahora parecen antagónicos se pongan de acuerdo y la estrategia de presión tenga una respuesta contundente contra las arbitrariedades de Ortega.

¿Hay espacio para más protestas?

Ninguno. En setiembre del 2019 el régimen prohibió inconstitucionalmente la protesta social. Para poder protestar hay que pedirle permiso a la policía; la misma institución que asesinó, según el GIEI Nicaragua, a más de trescientos nicaragüenses y a diario secuestra sin orden judicial a líderes opositores. Nicaragua es una cárcel en la que se sufre en silencio. Ni los medios de comunicación se salvan. Han confiscado medios como Confidencial o 100% Noticias, exiliado a periodistas, retirado personalidad jurídica a casi cien organizaciones no gubernamentales. Están cerrando todos los espacios donde puede manifestarse la sociedad civil y arrinconándonos hacia un Estado totalitario.