Talibanes rechazan primera revuelta contra toma del poder

Los talibanes reprimieron el miércoles su primera revuelta civil desde que el domingo proclamaran su victoria en Afganistán, al enfrentarse a cientos de manifestantes que pedían mantener la bandera nacional y no sustituirla por la insurgente.

Demanda. En varios países protestaron contra los talibanes. Foto: EFE

La protesta por la bandera tuvo lugar en Jalalabad, capital de la provincia oriental de Nangarhar, cuando “los manifestantes quisieron colgar la bandera tricolor nacional, en vísperas (del aniversario) de la independencia de Afganistán del imperio británico”, explicó a Efe un testigo que pidió el anonimato.

Los talibanes reaccionaron “disparando al aire” y golpeando a algunos de los presentes, entre ellos a periodistas, mientras pedían que la substituyesen por la bandera blanca inscrita con la declaración de fe islámica, que representa su Emirato Islámico.

Pero tras la mediación de líderes tribales, los insurgentes aceptaron finalmente que se colgara la bandera “hasta que se establezca el nuevo Gobierno” talibán, resolviéndose así un conflicto que dejó al menos dos muertos y varios heridos , según recoge la prensa local afgana.

Tras la caída de Kabul el domingo en manos de los talibanes, como parte de una rápida ofensiva que en poco más de una semana logró hacerse con el control de casi todo el país, muchos afganos se sorprendieron de que en un principio los insurgentes mantuvieran la bandera tricolor ondeando.

Sin embargo, parece que no ha sido más que un espejismo, y poco a poco avanza la bandera blanca talibán en Afganistán, como se pudo ver el martes en la primera rueda de prensa en público en dos décadas de guerra del principal portavoz insurgente, Zabihullah Mujahid.

Aparece el expresidente

El exmandatario afgano Ashraf Ghani declaró que está “en negociaciones” para volver a su país, después de huir a Emiratos Árabes Unidos, y aseguró que apoya las conversaciones que mantuvieron los talibanes con su predecesor, Hamid Karzai.

“Por ahora estoy en Emiratos para evitar el baño de sangre y el caos”, indicó en un mensaje de video difundido por Facebook, tras abandonar Kabul el domingo. “Estoy en negociaciones para volver a Afganistán”, sostuvo.

Ghani manifestó su apoyo a las conversaciones mantenidas el miércoles entre altos miembros del movimiento talibán con su predecesor y con Abdullah Abdullah, quien encabezó el fallido proceso de paz.

“Quiero el éxito de este proceso”, enfatizó.

Abdullah, un viejo rival de Ghani, fue quien anunció que el presidente había abandonado el país, sugiriendo que sería juzgado con dureza.

Pero Ghani repitió que se había ido por el bien del país y no por el suyo propio.

“No crean a quien les diga que vuestro presidente los ha vendido y ha huido por su propio beneficio y para salvar su propia vida”, dijo. “Estas acusaciones no tienen fundamento”.

“Me expulsaron de Afganistán de tal manera que ni siquiera tuve la oportunidad de quitarme las zapatillas de los pies y ponerme las botas”, agregó Ghani, sugiriendo que llegó a Emiratos “con las manos vacías”.

El político afirmó además que los talibanes entraron en Kabul a pesar del acuerdo de no hacerlo. “Si me hubiera quedado allí, un presidente electo de Afganistán habría sido ahorcado de nuevo ante los ojos de los afganos” , agregó, en referencia al ex jefe del Estado comunista Mohamed Najibullah.

Biden insiste en su teoría

El presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró el miércoles que era imposible que Estados Unidos abandonara Afganistán después de dos décadas de guerra sin alguna forma de “caos”.

“La idea de que, de alguna manera, había una forma de haber salido sin que se produjera el caos, no sé cómo eso es posible”, afirmó el demócrata en una entrevista con ABC News.

“Todos los grupos afganos deben trabajar juntos”

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo a sus homólogos ruso y chino que Irán está dispuesta a trabajar con Rusia y China por la paz en Afganistán.

En conversaciones telefónicas con el dignatario chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin, Raisi afirmó que Irán “está listo para cooperar y establecer la paz y la tranquilidad en Afganistán”.

“Creemos que todos los grupos afganos deben trabajar juntos... y convertir la retirada de Estados Unidos en un punto de inflexión para la paz y la estabilidad duraderas” , apuntó.

Irán nunca reconoció el gobierno previo de los talibanes entre 1996 y 2001, y tuvo tensas relaciones con ellos.