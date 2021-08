“Pedro Castillo no llega a los 100 días”, asevera ex ministro de Defensa de Bolivia

La gestión inicial del presidente Pedro Castillo ha sido comentada por diversas figuras de la región en tono halagador, pero también con duras críticas. El martes 10 de agosto un ex ministro de Defensa de Bolivia pronosticó que no logrará cumplir su mandato.

Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, se refirió a la frágil posición de Perú Libre en el Congreso de la República e indicó que “hay una presidencia absolutamente débil”.

Durante una entrevista en el programa Ahora con Óscar Haza, que transmite MegaTV, sostuvo que “en vez de resolverse la crisis tras las elecciones, se ha aunado la crisis” política en Perú. “Yo creo que si él persiste en estos errores no llega a los 100 días”, subrayó.

“Castillo está tratando de tomar la presidencia, pero no tiene el poder en el Perú, no tiene ni siquiera el control del Poder Ejecutivo, y no tiene obviamente ninguna de las otras ramas del Estado que están en su contra”, argumentó.

Sánchez Berzaín, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, mencionó que es muy factible la posibilidad de que haya una vacancia presidencial en un futuro cercano.

“Los 100 días de todo presidente son su luna de miel, pero este señor está cavando su tumba”, aseveró el abogado experto en derecho constitucional.

Igualmente, criticó la supuesta influencia del ex jefe de Estado boliviano Evo Morales en Castillo, luego de que estuviera en suelo peruano para la toma de posesión.

En la misma línea sostuvo que “Bolivia es una dictadura pura y dura” por supuestamente tener “más de 45 presos políticos nuevos, incluyendo la expresidenta (Jeanine) Áñez, militares y policías; más de 1.800 exiliados nuevos”.