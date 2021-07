Precandidato presidencial Eduardo Leite revela que es homosexual: ‘‘No me escondo de nadie’’

El gobernador estatal y precandidato presidencial de Brasil Eduardo Leite habló abiertamente sobre su orientación sexual en una entrevista para TV Globo y, para muchos, dio un paso importante en la política brasileña, que tiene como presidente a Jair Bolsonaro, una figura conocida por sus expresiones machistas y homofóbicas.

“En este Brasil, de poca integridad, en este momento, tenemos que debatir lo que somos, para que quede claro y no haya nada que esconder. Soy gay, soy un gobernador gay”, dijo Leite en la conversación que sostuvo con el presentador Pedro Bial.

El político del estado de Río Grande do Sul aclaró que es “Un gobernador gay. No como un gay gobernador, igual que Obama en Estados Unidos no fue un negro presidente, sino un presidente negro”.

Según habló el político de 36 años, quiso referirse a los rumores que se intensificaron desde que se convirtió en aspirante del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para las elecciones presidenciales en 2022.

“Salgo a cenar con mi novio, no me escondo de nadie. Pero siempre quedaba algún barullo, algún sobreentendido, una bromilla del presidente Bolsonaro, los ataques de otros políticos. Eso no es justo, no es correcto, no es tolerable”, sentenció Leite.

Medios como el diario O Globo resaltaron que es la primera vez que un precandidato presidencial se declara gay, en una nación donde todos los días las personas LGBT sufren agresiones.

Asimismo, Leite se convierte en el segundo representante estatal abiertamente gay, junto con Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores, en un momento en el que otro político como Fabiano Contarato y parlamentarios trans hacen historia.

Impacto político en medio de la carrera presidencial

Las declaraciones de Leite tienen ramificaciones políticas y marcan sus diferencias con Bolsonaro, quien se presentará a la reelección. Cabe indicar que apoyó al presidente en la segunda vuelta en 2018 cuando este ya hablaba en términos homofóbicos, pero se convirtió en un crítico por su cuestionada gestión en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

En tanto, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, mostró su apoyo: “Admiración y respeto por mi amigo Eduardo Leite”, escribió en su cuenta de Twitter.

“En el Brasil del odio y la intolerancia, asumir la orientación sexual es un gesto de coraje. Mi abrazo al gobernador Eduardo Leite”, resaltó en un post la exdiputada de Río Grande, Manuela D’Ávila.

En un país que atraviesa una ruta ultraconservadora, Leite también dijo: “Ahora, con mi participación en la política nacional, en ese debate nacional, empieza a haber ataques tal vez mayores por parte de mis adversarios”.

Pero no todo fue apoyo. El exdiputado federal Jean Wyllys fue uno de los críticos de la repercusión de sus palabras. Él escribió en sus redes sociales que el gesto había sido “simplemente genial y nada más”, y que sería importante cuestionar al gobernador “por qué apoyó explícita y alegremente a un racista homofóbico que actúa contra la comunidad”.

Con información de AFP.