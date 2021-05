“Nos da pena”: Gobierno de España indignado por fiestas descontroladas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España, Fernando Simón, expresó este lunes 10 de mayo su indignación por las fiestas sin medidas de prevención contra la COVID-19 efectuadas el fin de semana.

En la capital (Madrid), miles de personas se lanzaron a las calles después de la medianoche para celebrar el cese del estado de alarma y del toque de queda. Medios locales mostraron el desenfreno con alcohol y sin uso de mascarillas.

En una conferencia de prensa transmitida por internet, Simón lamentó que se haya publicitado el fin del estado de alarma pero no se avisara de las consecuencias sanitarias de relajarse al extremo, en una crítica velada también a un sector de la política madrileña.

“Me ha dado pena que en un país como el nuestro, que ha sufrido lo que ha sufrido con el coronavirus, con el personal sanitario que han estado al límite de sus fuerzas, con su población que ha tenido que soportar un número de muertes enormes”, manifestó.

Hasta las 2.00 p. m. (hora local de España) el Ministerio de Sanidad contabiliza 3 581 392 casos diagnosticados de coronavirus y 78.895 personas fallecidas en el acumulado.

“No estoy enfadado, estoy decepcionado, sí, mucho”, admitió Simón, quien consideró que posiblemente no se informó debidamente. “El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus, no era el fin de las medidas de prevención, no era el fin de los riesgos, de ninguna manera”.

Ahora espera que haya un “pico puntual” de contagios, pero no descartó que pueda producirse una “cuarta ola” como consecuencia de estas celebraciones sin mascarillas y sin distancia.

“Hasta hace dos días hubiera dicho que podíamos esperar que continuara la tendencia descendiente de los últimos 10-12 días, que teníamos la oportunidad importante de no tener una cuarta ola, pero ahora mismo no lo sé ni yo, ni nadie en España puede saber cuántas personas van a volver a ingresar en las UCI”, dijo.