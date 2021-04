México: anciana denuncia maltratos de su familia en centro de vacunación

Una anciana de 87 años pidió ayuda a través de una nota al enfermero que le aplicó una dosis contra la COVID-19 en un centro de vacunación en la Ciudad de México, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo a medios locales, la mujer de edad avanzada acudió al punto de vacunación ubicado en la colonia Santa María Aztahuacán junto con su hija y su yerno. Luego de ser inmunizada contra el SARS-CoV-2, la anciana le entregó un papel al personal médico que la atendió.

“Ayúdenme, por favor, que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta. Les pido que me saquen de aquí por favor”, escribió la adulta mayor.

Carta que la anciana de 85 entregó al personal médico. Foto: El Universal

La mujer denunció que sus acompañantes la mantenían encerrada en su domicilio en condiciones deplorables. También aseguró que sufría humillaciones, por lo que solicitó apoyo a los galenos para llamar a las autoridades de la ciudad.

“El encargado llamó a los oficiales de la SSC y presentó la evidencia que la mujer entregó, por lo que en ese momento de manera inmediata, la resguardaron y llevaron a un lugar seguro, donde se dará seguimiento a su caso”, afirmó la SSC en una nota de prensa publicada el domingo 4 de abril.

Luego de ser notificados, los agentes del orden detuvieron a los presuntos secuestradores y los llevaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y realizará las indagaciones del caso.