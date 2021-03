OEA pide un “mayor compromiso” de EE. UU. con Latinoamérica

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó a Estados Unidos un mayor compromiso en el acceso a vacunas con Latinoamérica y el Caribe, luego de que la nación norteamericana anunció el envío de dosis contra la COVID-19 desde sus almacenes a México y Canadá.

“El reciente compromiso de Estados Unidos de ayudar a sus vecinos inmediatos a acceder a las vacunas es un comienzo bienvenido. Es necesario hacer más para garantizar que las vacunas también lleguen a su tercera frontera, el Caribe, y a todo el continente”, indicó Almagro en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Al ser consultado sobre una supuesta diplomacia de las fórmulas contra la COVID-19 de Rusia y China, el secretario señaló que los países buscan soluciones donde pueden inmunizar a sus habitantes. “Por eso pedí un mayor compromiso de Estados Unidos”, añadió.

Almagro afirmó que “entregar (vacunas) antes es el camino más exitoso”. Asimismo, subrayó que “es útil ayudar a los demás” y considera que esa debe “ser la política de Estados Unidos hacia el resto del continente”.

El 18 de marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, comunicó que la administración liderada por Joe Biden planea suministrar 2,7 millones de dosis del fármaco de AstraZeneca a México.

Según Psaki, los lotes remitidos serán considerados como préstamos y que Estados Unidos recibirá el preparado de AstraZeneca u otra vacuna por parte de México en el futuro. La funcionaria también aseguró que 1,5 millones partirán a Canadá.

De acuerdo a información recogida por The New York Times, el país norteamericano cuenta con millones de fármacos de AstraZeneca fabricados y almacenados en su territorio, debido a que el laboratorio no ha presentado aún la solicitud para uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por su sigla en inglés).