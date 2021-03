Áñez insiste desde la cárcel: “No hubo un golpe en Bolivia, fue un fraude”

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, insistió este martes 23 de marzo que en su país “no hubo un golpe (de Estado), fue un fraude (electoral)”, en respuesta a las acusaciones por las cuales lleva 10 días privada de libertad.

“Hoy la dictadura me imputa por delitos que no he cometido. Jamás fui terrorista. Asumí la presidencia por sucesión constitucional para pacificar Bolivia. No hubo golpe, hubo fraude”, denunció en una carta de su puño y letra que publicó en redes sociales.

Áñez está procesada por esos hechos ocurridos a finales de 2019, cuando Evo Morales dimitió en medio de fuertes protestas en su contra y del pedido expreso de las Fuerzas Armadas. Ahora está culpada por los delitos de sedición y terrorismo.

A lo largo de las siete hojas de su misiva mantiene que “no hubo golpe, fue un fraude” y responsabiliza a las autoridades del Gobierno por lo que podría sucederle en los próximos días.

La carta fue publicada por Áñez. Foto: captura de Twitter

“Soy madre soltera y si llegan a matarme por uno u otro medio (...) solo quiero pedir al pueblo boliviano por la seguridad de mis hijos y mi familia y que los bolivianos no se rindan jamás frente a la dictadura y la persecución política”, escribió al final.

Sostuvo que sus sobrinos, de 20 y 28 años, fueron torturados por los agentes de la Policía que hicieron parte del operativo para su detención y que otros familiares, personas mayores y niños fueron “amenazados”.

En varias ocasiones el Ejecutivo que preside Luis Arce ha asegurado que se trata de un proceso apegado a la legalidad, sin ánimos de venganza política.

“Esta es una lucha por la democracia y vamos a darla hasta el final. La lucha por la democracia ha tenido cientos de víctimas en nuestra historia, bolivianos valientes que han perdido la vida y la libertad en la batalla. Yo soy una más, estoy serena aquí estoy y aquí estaré hasta que mi cuerpo aguante”, dijo Áñez.

La exsenadora también se refirió a la polémica generada tras la afectación de su salud.

El viernes pasado un juez ordenó en plena audiencia el traslado a una clínica debido al deterioro de su cuadro clínico por la hipertensión que padece, medida que horas más tarde fue revertida por el mismo regulador, que en cambio pidió el cambio de cárcel, lo que se hizo efectivo el sábado en la madrugada.

“Ya se llevaron mi libertad (...) ahora quieren llevarse mi salud”, afirma y señala que no han permitido que la vean médicos independientes al Gobierno, de los que dice que “desconfía” porque son parte del “sistema de abuso y represión”.

Con información de EFE