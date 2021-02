Alberto Fernández: Lo que hizo el exministro de Salud es imperdonable

Luego de hacerse pública la inmunización privilegiada contra la COVID-19 de personas por invitación del entonces ministro de Salud, Ginés González García, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, calificó de “imperdonable” el actuar del exfuncionario.

“Le exigí la renuncia con dolor. Ginés era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, indicó Fernández en entrevista con el diario Página 12.

Aunque el mandatario lamentó la salida de González, la considera necesaria para acabar con ese “tipo de prácticas”.

“Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente, no puedo consentir que se concedan estos privilegios”, señaló.

El viernes 19 de febrero, Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, luego del escándalo de las vacunas de privilegio que se otorgaron dentro del Ministerio de Salud.

El caso se destapó luego de que el periodista Horacio Verbitsky admitió en un programa de radio que se vacunó contra la COVID-19 por gentileza del ahora exministro de Salud.

“Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje de su secretario, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio, y que fuera al ministerio a darme la vacuna”, aseguró Verbitsky.

Otros personajes de la esfera política que recibieron la dosis contra el coronavirus de forma irregular son el legislador oficialista Eduardo Valdés y el senador Jorge Taiana.