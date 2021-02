Poderosa tormenta de nieve azota Nueva York y el noreste de EE. UU.

Desde este lunes 1 de febrero, el noreste de Estados Unidos se ha visto azotado por una fuerte tormenta invernal que podría ser una de las mayores de la historia en golpear Nueva York, donde finalmente por este fenómeno se decretó el estado de emergencia y se suspendió las vacunaciones contra la COVID-19.

El servicio meteorológico nacional (NWS) emitió u n aviso de tormenta para una zona que abarca desde Virginia hasta Maine, donde viven millones de personas, y pronosticó enormes nevadas con vientos de hasta 80 km/h en Nueva York, Nueva Jersey y partes de Filadelfia y Connecticut.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, decretó, la noche del domingo 31 de enero, el estado de emergencia en la ciudad de 8,6 millones de habitantes, donde se esperan unos 50 cm de nieve.

Asimismo, quedó establecido el cierre de las escuelas lunes y martes, y restringió los desplazamientos no esenciales. Este año, no obstante, un número considerable de personas no será afectada, ya que muchos alumnos asisten a clases en línea y miles de empleados trabajan desde casa a raíz de la pandemia.

El alcalde también suspendió las citas de vacunación contra la COVID-19 este lunes y prohibió a los restaurantes la atención a los clientes en mesas situadas en el exterior.

“Pedí a la gente que no esté en la calle. Es peligroso. La tarea más importante ahora es proteger la vida de las personas haciendo frente a la nieve. Mañana (martes) realmente queremos volver a la vacunación”, dijo de Blasio al canal de televisión MSNBC.

“Esta es una situación peligrosa, donde hay riesgo de muerte. Esperen múltiples cierres (...) y si no son trabajadores esenciales, quédense en casa”, pidió por su lado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en conferencia de prensa.

Datos sobre la nevada en Nueva York

La nevada, que comenzó en la noche del domingo 31, alcanzaba los 33 cm en Central Park por la tarde del lunes. El servicio meteorológico informó que seguirá cayendo hasta la tarde del martes y podría llegar hasta 50 cm.

“Si superamos los 50 cm será una de las 10 mayores tormentas de nieve de la ciudad de Nueva York” , dijo Matthew Wunsch, meteorólogo del NWS en la ciudad.

Una nevada de 50,8 cm sería la octava mayor de la historia en Nueva York, según datos recabados desde 1869 en Central Park. El récord data de enero de 2016, cuando nevó casi 70 cm.

Con información de AFP.

LR PODCAST: Escucha el último episodio de Vuelta al Mundo