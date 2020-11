Exministro muerde pescado crudo para alentar las ventas caídas por la COVID-19

El exministro de Pesca en 2019 de Sri Lanka, Dilip Wedaarachchi, mordió un pescado crudo en una conferencia de prensa en la capital Colombo el último martes en un intento de alentar las ventas luego de una caída que sufrió la industria pesquera debido a la COVID-19.

“Las personas en la industria pesquera no pueden vender su pescado. La gente de este país no come pescado. Traje este pez para demostrárselo. Hago un llamamiento a la gente de este país para que coman pescado”, sostuvo el exministro antes de darle un mordisco a un pescado.

Mira el video:

Las ventas de pescado en Sri Lanka sufren una preocupante caída luego de que en octubre surgiera un brote de coronavirus en el mercado central. El foco de infección afectó a miles de personas y se extendió por todo el país.

Como resultado, decenas de miles de toneladas de pescado quedaron sin vender después de que el mercado fuera cerrado por un tiempo y los precios se desplomaran cuando la población dejó de comprar y comer pescado , informa Reuters.

En octubre, el Gobierno de Sri Lanka impuso nuevas restricciones en todo el país para evitar la propagación de coronavirus, entre las que se incluye el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos.

Los que se resisten a acatar la ordenanza del Estado serán castigados con medidas administrativas y/o penas de hasta seis meses de prisión.

