Maggie Flannery, la niña de 12 años que es ‘portadora prolongada’ de COVID-19

"Tenía náuseas todo el tiempo, no quería comer, estaba muy mareada cuando me levantaba o simplemente me acostaba”, relató la pequeña al diario estadounidense. Foto: Captura The New York Times

Tras siete meses, la pequeña sigue presentando síntomas de coronavirus. Pertenece a los llamados ‘portadores de larga duración’: no se recuperan por completo y sufren secuelas como agotamiento, mareos o deficiencias cognitivas.