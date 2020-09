Américo De Grazia: “Si alguien necesita algún indulto son los venezolanos con la renuncia de Maduro”

En la lista de los 110 indultados por Nicolás Maduro aparece el nombre de Amércio De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y que hoy está exiliado en Italia.

“Yo no he autorizado a nadie para que use mi nombre ante tal procedimiento y para tales fines”, enfatizó el parlamentario, quien en entrevista para La República, dijo que el momento idóneo para regresar a Venezuela sería en libertad.

Lamentó que las acciones tomadas por el opositor Henrique Capriles, a espaldas de Juan Guaidó, solo buscan legitimar las elecciones legislativas pautadas para el 6 de diciembre.

-¿Qué lectura le da a los indultos que ha otorgado Nicolás Maduro a presos políticos y diputados en el exilio como usted?

Desde el primer momento lo califiqué con la siguiente frase: ‘Ni Maduro es presidente ni yo soy delincuente’. De modo que, ni Maduro tiene capacidad para indultarme ni yo necesito indulto porque no soy un delincuente. En consecuencia, no opera para mí. Si alguien necesita algún indulto son los venezolanos con la renuncia de Maduro a la usurpación del poder, que ocupa de manera fáctica en Miraflores. Amparado y blindado por una organización criminal de terroristas y narcotraficantes.

-¿Lo tomó por sorpresa o usted sabía que iba a estar en alguna lista de indultos otorgados por Nicolás Maduro?

Nunca me gusta jugar al sorprendido y por eso respondí de manera inmediata, porque no he autorizado a nadie para que use mi nombre ante tal procedimiento y para tales fines. Toso eso se hizo a mis espaldas y entiendo que a espaldas, incluso, de aquellos rehenes de Maduro que fueron objeto de encarcelamiento y tortura junto a sus familiares, además de privarlos de libertad.

-Dijo que no regresaría a Venezuela por este decreto. ¿Por qué? ¿Cuándo sería buen tiempo para regresar?

El mejor tiempo para regresar a Venezuela es en libertad y no me voy a prestar para ser rehén de Maduro. Luego de haber escuchado al Fiscal General de La República, Tarek William Saab, al presidente de la Constituyente Diosdado Cabello y a la Ministra de Penitenciaría, Iris Varela, que han señalado una ruta y amenaza clara. Han señalado que todo rehén que se salga de la narcodictadura será objeto de nuevo encarcelamiento. A eso, era lo que me refería en primera instancia y por eso actué como actué y sigo actuado en función de que conozco y he sufrido en carne propia la actitud corporativa de esa organización criminal.

-¿Esperaba que se fragmentara aún más la oposición por la posición que ha tenido Henrique Capriles, que él y junto a un sector de la población han asegurado que lo hecho por el presidente interino Juan Guaidó es solo un “gobierno por internet”?

Efectivamente. A estas alturas del juego, después de 22 años, de ver la misma película con actores diferentes pero bajo el mismo guion, no nos pueden sorprender ni las traiciones ni la puesta en escena del régimen. Esto lo venimos sufriendo desde la época de Hugo Chávez y la película es exactamente la misma y las consecuencias son similares. En función de esto, nunca antes habíamos tenido un avance tan significativo de victorias como la hemos tenido con el gobierno interino, con la Asamblea Nacional y con el presidente encargado Juan Guaidó. Por supuesto, al lado de todo un pueblo que ha logrado descalificar al régimen de Maduro a nivel mundial. Ha logrado que el mundo entero lo vea como un tirano, como un dictador, como un narcotraficante. Que se le haya puesto precio a su cabeza eso no lo habíamos logrado con Chávez, a quien nunca se le puso precio a su cabeza. Jamás se acusó de traficante de oro de sangre, ni se le confiscaron bienes y recursos a sus testaferros como ocurre hoy. Nunca habíamos tenido la posibilidad de haber deslegitimado a Chávez y lo de ahora es un avance significativo en este momento de oscuridad para Venezuela. Eso no lo podemos poner en riesgo para satisfacer decisiones de aquellos que pretenden privilegiar su egolatría, su narcisismo o su puesta en escena nuevamente como líderes. Esos ya han recibido una lección política y una derrota también. Maduro está políticamente derrotado. Para poderlo derrocar antes teníamos que derrotarlo políticamente y esa es la fase que hoy estamos activando.

-Usted dijo que Capriles busca desplazar a Guaidó. ¿Cree que se sigan generando otras negociaciones u otras pronunciamientos en contra del proyecto del presidente encargado?

Quienes operan de esta forma obviamente son personas que no está trabajando en función de la liberación del país. Aquí la ecuación es muy simple: si eso favorece a Maduro, desfavorece a Venezuela. Esta operación lo que intenta es legitimar al régimen de Nicolás Maduro y nosotros tenemos que salir al paso con la premura que esto requiere.

-Ya hemos conocido las historias de colegas de usted que fueron apresados y torturados cuando fueron privados de su libertad, pero ¿qué se siente ser desterrado?

Un inmenso vacío en el alma. De alguna manera nuestro ombligo, nuestro cordón umbilical está en Venezuela. Nuestras alegrías y penas están en el marco de nuestra geografía. Nadie que vea a su pueblo oprimido, con hambre, sin gasolina, sin gas, sin transporte, sin medicina, sin hospitales, sin escuelas, sin futuro puede sentirse libre. Estamos desterrados y nos sentimos, incluso, prisioneras de esa Venezuela que estamos en la obligación de liberar.

-El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, cuando dio a conocer la lista de indultados el pasado 31 de agosto, afirmó que “la intención del gobierno es profundizar el proceso de reconciliación nacional”. ¿Qué opina de esto?

Los criminales nunca buscan reconciliación. Lo que buscan es omisión, es someter a sus rehenes como en efecto lo han hecho y para eso utilizan la estructura de una organización criminal, no se trata de un gobierno ni de una dictadura como las que normalmente hemos conocido durante toda la historia latinoamericana, de esas que eran calificadas de ‘dictaduras bananeras’ o ‘dictaduras gorilescas de cuartel’. Estamos frente a una organización criminal que tiene profundas raíces en el narctotráfico que están coordinadas por el Cartel de los Soles, que es una élite militar que trafica con drogas. De la que Maduro es socio y cómplice, al igual que Diosdado Cabello y el alto mando militar. Está vinculado a grupos terroristas como el Hezbolá y el Hamas, el ELN y las Farc, pero también tienen brazos armados que ejercen control social contra los ciudadanos como los colectivos que fungen como centro de choque o como blasón de choque contra el pueblo que protesta o se alza por la falta de servicios. Estamos frente a una organización criminal que hace inédita la lucha de los venezolanos en este hemisferio y por supuesto trasciende en lo ideológico. Es una mezcla o un híbrido entre un Pablo Escobar narcotraficante, un Bin Laden terrorista y un Fidel Castro comunista y tirano.

-Hay un sector de la población que culpa a quienes emigraron por no quedarse a luchar o sacar adelante el país. ¿Qué le dice a los millones de ciudadanos que están fuera y que muchos de ellos quieren volver a Venezuela?

Todos queremos volver a Venezuela sin excepción. Estamos ansiosos de regresar, de regresar para abrazar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro país. Para contribuir en su crecimiento, es un asunto de utilidad. ¿Dónde somos más útiles hoy? ¿prisioneros del régimen o elevando la voz para contribuir en el derrocamiento de la tiranía? No tengo la menor duda que cada uno de los venezolanos estamos haciendo la parte que nos corresponde. Los que están dentro casi en la clandestinidad y los que estamos afuera visibilizando la tragedia que le ocurre a nuestro pueblo. Sin duda, nos complementamos. Nosotros estamos haciendo el papel que nos corresponde y haber roto la aureola de gobierno y la legitimidad a Maduro para que sea calificado de terrorista y de tirano, se debe también, en gran medida, a esos cinco millones y medio de desplazados que estamos en el exterior. A los muertos en las manifestaciones públicas desde hace 22 años, a los presos políticos y a los torturados. A los militares que se rebelaron, que muchos de ellos fueron torturados, asesinados y encarcelados. El sufrimiento pagado, incluso, con hambre dentro y fuera del país, que no es un jardín de rosas ni de flores en donde estamos operando, es por eso que la recompensa de todo tiene que ser la libertad de Venezuela.

-¿De qué manera sigue trabajando por Venezuela desde Italia?

Modestamente creo que estamos haciendo un aporte dentro de nuestras posibilidades. Que hoy Michelle Bachelet como Alta Comisionada para los Derechos Humanos califique a Maduro de violador de los DD. HH. y lo acuse de crímenes de lesa humanidad y lo recoja en un informe no es magia. Es la contribución de muchos de nosotros. En mi caso, soy el Comisionado presidencial para el Arco Minero y el ambiente, pero hay la contribución de miles de venezolanos que hemos llevado el caso a la Unión Europea y que también se ha pronunciado en los mismos términos. El Grupo de Lima, la OEA, el que 60 países no solo reconozcan a Juan Guaidó sino a la Asamblea Nacional como único poder legítimo no es magia, es política. Es la diligencia que hemos contribuido a visibilizar la tragedia que viven los venezolanos. Cada uno de nosotros ha estado aportando conforme a sus posibilidades. Esta tarea no termina aún y queda mucho camino por recorrer y es lo que intentamos hacer desde cualquier rincón del mundo. En mi caso, desde Italia. Otros lo hacen desde Colombia, desde cualquier pare de América, de Europa, de Asia, de Australia o África. Estamos haciendo lo que consideramos correcto y ajustados a derecho, cumpliendo con la Constitución Nacional, que en su artículo 333 dice que todo venezolano ante la ruptura del hilo constitucional, está en la obligación de contribuir a reponer el hilo constitucional investido o no de autoridad. En mi caso, como diputado pero también como ciudadano.

Venezuela, últimas noticias