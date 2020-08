Enigma sobre el cáncer es descubierto por investigadores españoles luego de 45 años

En España, un grupo de investigación liderado por el doctor Manel Esteller, quien también es director del Instituto de Investigación contra la Leucemia “Josep Carreras”, ha hecho un gran descubrimiento sobre el cáncer luego de más de 45 años desde los primeros hallazgos de esta enfermedad.

El especialista, que también es profesor de investigación ICREA y catedrático de Genética en la Universidad de Barcelona, ha dado a conocer que las células cancerígenas inactivan epigenéticamente la proteína que genera el nucleótido ‘Y’. Esto propicia la formación de tumores pequeños, aunque muy dañinos.

Los investigadores han descubierto que existe un bloqueo epigenético, sobre todo, en el cáncer de colon, estómago y útero. (Foto: INSITUT DE RECERCA JOSEP CARRERAS/EP)

Fue en la década de 1970 que los primeros estudios revelaron las alteraciones del material genético en los tumores. Exactamente, en 1975, la revista Nature publicó que existía una alteración específica en la célula cancerosa, indicando la falta del nucleótido ‘Y’ en las proteínas en el ARC (ácido ribonucleico).

Después de dicho estudio no ha habido nuevos aportes respecto a este tema en específico sobre no contar con la base adecuada en el ARN.

“Desde el descubrimiento original de 1975 ha existido mucho trabajo bioquímico para caracterizar las enzimas implicadas en los diferentes pasos que llevan al deseado nucleótido ‘Y', una guanina hipermodificada, pero sin conectar esta caracterización con su defecto en la biología tumoral”, indicó Esteller a una publicación de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Bloqueo epigenético en las células cancerígenas

Esteller explicó respecto al descubrimiento que “el bloqueo epigenético del gen TYW2 ocurre principalmente en cáncer de colon, estómago y útero”.

“Tiene consecuencias indeseables para una célula sana: el ‘cartero’ (ARN) que envía la señal para producir los ‘ladrillos’ de nuestro cuerpo (proteínas) empieza a acumular errores y la célula adquiere un aspecto distinto, alejado del epitelio normal, que llamamos mesenquimal y que se asocia con la aparición de metástasis”, agregó el especialista.

Por esa razón, evalúan cómo ayudar a revertir dicho efecto. “Nos gustaría explorar ahora la forma de devolver la actividad del gen TYW2 y restituir la añorada pieza ‘Y’ en el cáncer para poder cerrar el ciclo de esta historia que se inició de forma tan brillante en 1975, en los albores de la biología molecular moderna”, puntualizó.