“Nos hemos dado cuenta tarde de que China es una amenaza”: Bolton critica gestión de EE. UU.

El ex asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), John Bolton, ha sido noticia en los últimos meses tras plasmar en el libro ‘The room where it happened (La habitación donde sucedió)’ su paso por la Casa Blanca.

Ahora en una entrevista publicada este lunes 3 de agosto por EL PAÍS el antiguo funcionario de la Administración de Donald Trump calificó el conflicto entre su país y China como “la cuestión existencial del siglo XXI”.

“De algún modo todos nos hemos dado cuenta tarde de que China es una amenaza, el modo en que organiza su sociedad, cómo juega con diferentes reglas en la economía internacional, su creciente amenaza militar, el peligro que suponen las tecnológicas como Huawei o ZTE”, dijo.

John Bolton: #Trump no conoce mucho la historia y no tiene interés en aprenderla. — Eduardo González Velázquez (@contodoytriques) August 3, 2020

El exconsejero indicó que durante tres años Trump intentó negociar un acuerdo comercial con China. Un período en el que acercaron posiciones, pero en el que también hubo serios alejamientos, al punto de que se desató una guerra comercial entre las principales economías del mundo.

“Ahora, con el coronavirus, su discurso es más duro, pero no sé si hay un cambio de estrategia. Si gana en noviembre puede pedir volver a la mesa de negociaciones al día siguiente”, subrayó Bolton.

PUEDES VER: Revelaciones de Bolton cambian el discurso de Trump sobre Maduro

En su opinión ha habido un cambio en la opinión pública estadounidense sobre China. “En los últimos 30 o 40 años hemos desarrollado una política basándonos en unas premisas que se han demostrado incorrectas, así que necesitamos unas políticas nuevas, de las que se está hablado ahora”.

“Pero eso no significa que Trump esté completamente involucrado en lo que su Gobierno hace sobre este tema”, agregó Bolton, quien volvió a criticar duramente al mandatario aspirante a la reelección.

“Trump es un presidente amoral”

Al ser consultado por el diario español si consideraba al republicano un jefe de Estado corrupto, respondió: “Creo que es un presidente amoral, que se centra en las cosas que le ayudan a la reelección sin basarse necesariamente en lo que es mejor para EE. UU.”.

Reveló una serie de detalles que "intentó corregirle" cuando era uno de sus principales asesores. "Le habré explicado una docena de veces que la península coreana se dividió en 1945, pero nunca lo ha retenido".

“Otras veces, no puedes entrar, como cuando le dijo a (la primera ministra) Theresa May: ‘¿En serio, el Reino Unido es una potencia nuclear?’ En esos casos solo deseas que la conversación se desvíe hacia otro lado. La gente ya sabe que no conoce mucho la historia y no tiene interés en aprenderla”, contó Bolton.