Mujer escupe en la cara a un vigilante que le exigió usar tapabocas [VIDEO]

En medio de la crisis por el coronavirus y que ya ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo, el uso de la mascarilla se ha vuelto indispensable; sin embargo, una mujer terminó escupiendo a un vigilante que le pidió que usara el tapabocas en Antioquia, Colombia.

A través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la residencial se observa a la mujer, quien todavía no ha sido identificada, escupir en la cara del vigilante ante la mirada atónita de las demás personas.

De acuerdo a las declaraciones de la víctima, la agresora se negó a ponerse el elemento de protección, que es obligatorio por la pandemia del coronavirus, para ingresar al lugar y reaccionó de forma agresiva contra el hombre que cumplía su trabajo.

“Me dice que no se lo va a poner y que hiciera lo que quiera, entonces ella me agrede, me empuja, me escupe en la cara para que me infecte, poniendo en peligro mi vida y en riesgo la integridad de mi compañero”, denunció Óscar Pérez, el vigilante.

En tanto, las autoridades del lugar mencionan que la agresora recibirá dos sanciones económicas: la primera fue de 960.000 pesos por incumplir la medida sanitaria del uso de tapabocas y la segunda, de 460.000 pesos por agredir al vigilante.

Asimismo, debido al incumplimiento de la mujer (violación de las medidas sanitarias), contemplado en el Código Penal colombiano, podría tener una pena ‘privativa de la libertad’ de entre cuatro y ocho años de cárcel.

Casos de coronavirus en Colombia

El Ministerio de Salud de Colombia informó que hasta el momento se registran 211.038 casos positivos por coronavirus, mientras que el número de víctimas mortales se elevó a 7.459. Asimismo, las regiones más golpeadas por la nueva enfermedad son Bogotá, con 67.843 infectados, Atlántico (45.486), Antioquia (18.690), Valle del Cauca (18.441), Bolívar (15.509), Cundinamarca (6.153), Nariño (5.779), Sucre (4.613) y Magdalena (4.506).