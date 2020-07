Cuba mantiene las colas para comprar, pero declara ganada la batalla contra la COVID-19 [VIDEO]

La pandemia del coronavirus se ha extendido por cada rincón del mundo, pero es en el continente americano donde ha golpeado con mayor fuerza. Aún así hay países como Uruguay o Paraguay que resaltan por su gestión de la crisis, sin embargo hay otro con un modelo exitoso.

Así lo sostuvo la revista internacional de divulgación científica New Scientist, que este viernes 3 de julio se refirió a la materia en una nota titulada ‘Cómo Cuba y Uruguay anulan el coronavirus mientras luchan los vecinos’.

“Un sistema de atención primaria de salud realmente fuerte ha sido un jugador importante en el control del brote”, afirmó Alcimar Pérez-Riverol, de la Universidad Estatal de Sao Paulo (Brasil).

El modelo cubano se ha basado en el rastreo y aislamiento inmediato de casos confirmados y sospechosos, así como el contacto de ambos, a pesar de la carestía de materiales y una calamidad económica provocada por la severa crisis de su aliado comercial, Venezuela.

Bajo ese escenario el Gobierno envió equipos de médicos, enfermeras y estudiantes de medicina de puerta en puerta para preguntar sobre los síntomas y así educar a la población sobre la enfermedad COVID-19.

Una vez que hallaron casos sospechosos los mandaron a centros de aislamiento y rastrearon todos sus contactos recientes. Una característica del Estado en el cual el Partido Comunista de Cuba (PCC) tiene control absoluto, a diferencia de Uruguay o Paraguay.

"Estaban preparando todo el sistema para el diagnóstico dos meses antes de que se detectara el primer caso (el 11 de marzo)", señaló Pérez-Riverol.

Un sistema de salud en el cual escasean materiales, pero lo compensan con la fuerza laboral: tienen la proporción más alta de médicos por paciente en el mundo, 8.19 por 1.000. En comparación, Brasil tiene 2.15 y los Estados Unidos 2.6, los dos países con más contagios del mundo.

De acuerdo a Worldometers, sitio web de referencia en cuanto a estadísticas en tiempo real, Cuba tiene 2.361 infectados —ocho en las últimas 24 horas— y 86 fallecidos. Un puesto por detrás en el listado mundial (107) aparece Paraguay (2.349 contagiados y 19 muertos) y más abajo Uruguay (952 casos y 28 decesos).

“Hoy ganamos la batalla”

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se manifestó este viernes 3 de julio tras la oficialización de la entrada a la fase de recuperación en toda la isla caribeña. La Habana (capital) es la última región en sumarse a la desescalada.

Feliz 3 de julio en que toda #Cuba entra en etapa post COVID19. Que la alegría no nos haga olvidar la responsabilidad. Hoy ganamos una batalla, pero aún no ganamos la guerra. #DisciplinaVsPandemia. #SomosCuba #CubaPorLaVida pic.twitter.com/YaHG44mF8O — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 3, 2020

Como la mascarilla, las medidas higiénicas o la distancia social, “las colas también llegaron para quedarse”, dicen estos días los cubanos acusando el cansancio de una crisis económica, otra más, que se agudiza por días, refirió la agencia EFE.

No obstante, Díaz-Canel celebró en Twitter: “Feliz 3 de julio en que toda Cuba entra en etapa post COVID-19. Que la alegría no nos haga olvidar la responsabilidad. Hoy ganamos una batalla, pero aún no ganamos la guerra”.

Previamente había asegurado que “la ciencia nos sigue confirmando que en el enfrentamiento a la COVID-19 no puede haber confianza”, tras reunirse con científicos y expertos en el Palacio de la Revolución; sede del Comité Central del PCC.