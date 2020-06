Hospital de Chile permite que familiares se despidan de pacientes terminales con COVID-19

Las familias de los enfermos por coronavirus padecen por no poder despedirse de ellos antes de su último aliento. Con respecto a esta dramática realidad, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en la ciudad de Santiago decidió autorizar las visitas de los parientes y acondicionaron un espacio bajo estrictas medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus.

Antes de que ingresen al nosocomio, los visitantes son examinados para detectar si son portadores de la enfermedad y reciben un equipo de protección como el que usan los médicos. Después son dirigidos a las salas de vidrio selladas, donde los pacientes con COVID-19 están hospitalizados.

Según informaron medios locales, hasta el momento no se han registrado casos de contagio entre el personal de salud del centro médico.

El encargado de la unidad de cuidados intensivos del hospital, Carlos Romero, indicó a Reuters que la decisión de permitir una visita familiar se toma cuando es evidente que el final del paciente está cerca, y cuando sea posible, de acuerdo a los protocolos de seguridad.

“Te das cuenta de que en algunos pacientes la enfermedad finalmente está más allá de lo que podemos hacer para ayudarlos a recuperarse. Con esos pacientes podemos llamar a la familia, los preparamos, tienen que coincidir con un perfil determinado, porque no pueden estar en cuarentena, no pueden tener contacto cercano, no pueden estar en un grupo de riesgo para no tener el peligro de infectarse, pero pueden venir y estar con ellos por unos momentos”, contó a la agencia de noticias.

En Chile —uno de los países sudamericanos más afectados por la pandemia—, hasta este lunes 29 de junio, se han registrado más de 270.000 casos positivos de coronavirus y 5.575 víctimas mortales, según los reportes del Ministerio de Salud.