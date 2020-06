Italia: mujer que arrojó ácido a un sacerdote es detenida por apuñalar a un hombre en un bar

Una mujer de Rusia, que fue sentenciada a ocho años de prisión por agredir a un sacerdote, nuevamente atacó a un sujeto de 47 años en un bar ubicado en el municipio de San Donato Milanese, Italia.

Según informó el diario La Repubblica de Turín, la agresora de 26 años, Elis Gonn, manifestó que el adulto intentó sobrepasarse con ella y por ello lo acuchilló. Además, señaló que era una “activista feminista que odiaba a los hombres”.

Por otro lado, el agraviado negó acosar a la mujer e indicó: “Nunca he hecho algo así. Tuvimos una entrevista de trabajo por la mañana y le expliqué que no conseguiría el empleo. Regresó por la tarde. Entró con furia y me atacó. Todo fue inventado”.

Gonn se encuentra detenida en el distrito de Lorusso y Cutugno delle Vallette y el fiscal Giuseppe Drammis tomará el caso.

El citado medio también mencionó cómo arrojó ácido sulfúrico a un sacerdote de 59 años en el 2018, identificado como Jesús Guevara Calero, en la iglesia de Managua en Nicaragua.

Ella aseveró que fue excarcelada y luego viajó hacía Italia, debido a que obtuvo “el estatus de refugiada hace años por ser perseguida en Rusia por su pertenencia al movimiento feminista y por su orientación sexual”.

Asimismo, la abogada de Elis Gonn indicó, durante el juicio, que ella no era consciente de lo que estaba haciendo, porque se encontraba bajo “un estado de perturbación mental”. Incluso la audiencia fue a puertas cerradas y sin presencia de los medios de comunicación, porque la agresora lo solicitó.