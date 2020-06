Bolivia: una bolsa de plasma puede ser cambiada por un empleo o miles de dólares

Un empleo o un monto de dinero que va desde 500 a 3.000 dólares pueden obtener por una bolsa de 400 mililitros de plasma sanguíneo de una persona recuperada de la COVID-19 en Bolivia, según un reporte del diario español El País.

Según la publicación, el tráfico es una consecuencia colateral a la apuesta del plasma hiperinmune, la sangre de quienes superaron la enfermedad de COVID-19 y que sería la salvación de los pacientes graves, de acuerdo al impulso que esto tiene por parte del Ministerio de Salud y la mayoría de los centros de salud del país.

Las autoridades sanitarias reconocen que la mayoría de las donaciones han sido voluntarias, pero mencionan que ha habido “múltiples transgresiones” ante el incremento de los incentivos a aquellos que estén dispuestos a donar el plasma.

Se ha reportado que empresas y negocios ofrecen descuentos o regalos para los clientes que lo hayan hecho. También se presentó el caso de dos universidades que han anunciado que pueden aceptar a los alumnos sin tomar examen de ingreso si se puede probar que donaron.

Distorsión a la hora de donar plasma hiperinmune

La precaria situación económica que puede estar viviendo una persona que se haya recuperado de coronavirus, ha visto una oportunidad de ingresos pero bajo la ilegalidad que puede ser penado hasta por ocho años de prisión.

“Primero, la gente comienza a pedir en redes sociales plasma ante el primer diagnóstico, ante el primer resultado positivo, sin saber si su familiar va a llegar a terapia o si va a necesitar o no el plasma. Para asegurarse...”, dice José Pomacusi, periodista que cubre los efectos de la pandemia en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra.

Asimismo, detalló que existen empresas que pueden llegar a ofrecer desde 500 dólares hasta 3.000 dólares. “El que tiene una empresa le ofrece un empleo al potencial donante, si lo ve desempleado”, puntualizó.

La situación que se vive en los bancos de sangre no es la mejor. En Santa Cruz solo está activa una máquina para realizar aféresis de plasma que permite lograr 30 extacciones por día pero que no abastecen a la demanda actual. Personal ha solicitado dos máquinas adicionales pero hasta la fecha no han obtenido una respuesta concreta por parte del Ministerio de Salud.

En Santa Cruz (Bolivia) solo cuentan con una máquina para realizar la extracción del plasma en los pacientes. Foto: AFP.

En tanto, un persona que no cuente cuente con seguri médico debe pagar 3.200 bolivianos (unos 460 dólares) para acceder al banco de sangre. Aunque es un servicio público, se necesita pagar las sustancias que se emplean para realizar cada extracción.