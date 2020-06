Pagó barato por un trasplante de cabello y terminó con desagradables cicatrices [FOTOS]

Lo barato salió caro. Un joven del Reino Unido no estaba conforme con su apariencia física, ya que a sus cortos 26 años sufría de calvicie. Por eso, decidió someterse a un tratamiento capilar en Turquía, sin imaginar que terminaría casi sin cabello y con cicatrices severas.

Luke Horsfield buscó en internet y encontró el anuncio de una clínica que ofrecía el procedimiento por 1.250 libras (unos 1.500 dólares), la mitad del precio de lo que gastaría en el Reino Unido. El infierno comenzó en diciembre de 2018 luego de pasar por el quirófano.

Luke sufría de calvicie en 2018 y se sometió a un trasplante capilar, pero quedó peor. Foto: The Sun

Tras el tratamiento, el hombre se quedó con cicatrices y parches calvos, pero su cabello no volvió a crecer. Según contó a The Sun, los cirujanos de la clínica no hablaban inglés y retiraron demasiadas unidades foliculares de la parte posterior de su cabeza.

¿En qué consiste el procedimiento?

Los cirujanos extraen los folículos pilosos del costado y la parte posterior del cuero cabelludo de un paciente y se inyectan en el frente donde se produce la calvicie. Sin embargo, Luke sostuvo que el tratamiento de la clínica turca le ocasionó un deterioro casi irreversible de su cabello, por lo que tuvo que ser reparado por otra clínica en Yorkshire.

"Hice todo lo que me dijeron que hiciera después de la operación. Pero después de cuatro meses, literalmente no vi crecimiento. Los llamé para preguntarles por qué no había crecido, pero me dijeron que esto era normal. Llegó a seis meses y hubo un poco de crecimiento, pero no mucho, y después de un año todavía no había crecido. Me dejaron cicatrices y parches calvos", declaró Horsfield.

Tras el procedimiento, el joven no vio resultados positivos, en cambio terminó con horribles cicatrices. Foto: The Sun

El joven se quejó por la negligencia y pidió un reembolso a la clínica, pero le ofrecieron otra operación a la mitad del precio. Después de insistir finalmente le devolvieron 400 libras, apenas un tercio de lo pagado.

Baja autoestima

Luke recomienda a otros hombres que investiguen bien los procedimientos y las clínicas antes de someterse a cualquier tratamiento. Asimismo, pidió que no se dejen llevar por las buenas críticas que puede existir en la web con respecto a un lugar estético.

“Estaba afectando mi confianza y mi autoestima y era algo que había querido hacer durante algunos años. Lo examiné y muchos de los lugares que ofrecen el tratamiento en el Reino Unido cobran alrededor de 6.000 libras, y en Turquía era mucho más barato", reconoció.

Encontró en internet una oferta irresistible de una clínica y la tomó, sin pensar en las consecuencias. Foto: The Sun

Luego de la desafortunada experiencia, el joven fue contactado por la clínica Hair Dr en west Yorkshire, que le ofreció ayudarlo con su problema capilar. “Han hecho un gran trabajo y ya he notado signos de crecimiento en la línea del cabello", sostuvo muy satisfecho.